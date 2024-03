As revelações do tarot de hoje (13) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Você está no momento ideal para mudar de emprego por um melhor. Desfrutará de abundância em sua vida e no crescimento de sua carreira. Procure levar sua vida da forma mais humilde possível, pois isso o tornará maior como pessoa. Um membro da família irá procurá-lo para pedir um favor financeiro. Você não deve brigar tanto no trabalho, lembre-se que você é o rei da selva, mas isso não significa que você esteja sempre certo.

Recomendados

Virgem

O tarot informa que você terá que resolver quaisquer questões legais ou familiares pendentes. Lembre-se que você está em um momento de renascimento da sua energia cósmica, o que aumenta a sua energia positiva. Dedique mais tempo à família e ao companheiro, não negligencie os laços amorosos, pois você pode se arrepender. Você receberá o convite para viajar e trabalhar fora. Tenha cuidado com acidentes, tome precauções.

Libra

É hora de construir um ativo para o seu futuro. Não esqueça de cuidar da sua energia e não se desgaste pelos outros. O amor está chegando, prepare-se para um novo romance. Dois amores percorrem seu coração, escolha aquele que te faz sorrir. Você vai a reuniões de última hora que o levarão a um novo cargo e projeto. Visite o médico para verificar seus rins e estômago. Você é um ser gentil e magnético, confia na sua intuição e toma decisões que o deixam feliz.

Escorpião

Você passará por uma mudança radical no seu jeito de ser e em tudo que o rodeia, deixará para trás situações que foram muito complicadas na sua vida. Este é o momento de elevar o seu espírito, abraçando com coragem e confiança a transformação que está chegando, pois ela será para sempre, guiando-o rumo a uma nova e inspiradora jornada.

Com informações do site Nueva Mujer