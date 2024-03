Abra caminho para a renovação com estes rituais da Lua Nova em Peixes

A lua nova, sob a influência de Peixes, representa a renovação com novos começos e grandes mudanças. Na Astrologia, é recomendado aproveitar este ciclo lunar para fazer uma limpeza energética e abrir caminho para novas oportunidades.

Por isso, existem rituais muito simples para que essa energia de renovação seja benéfica. Aqui compartilhamos o que você deve fazer para modificar sua energia e se despedir de tudo o que não te favorece mais.

Ritual com vela

Acenda uma vela de cor amarela ao acordar, é importante que medite sobre os objetivos que deseja alcançar, em seguida, deve escrevê-los em uma folha branca e enterrá-los em um vaso ou jardim para simbolizar o plantio de seus desejos.

Ritual de purificação

Para este ritual, você precisará de sal. Durante as noites de lua nova — de 10 a 16 de março — você deve limpar sua casa com uma preparação especial de água com três punhados de sal. Além disso, coloque um recipiente de cor azul com sal no hall de entrada ou na entrada de sua casa.

Ritual com vinagre branco

Esta fase lunar também lhe proporcionará maior clareza para limpar sua mente de todas as preocupações. Por isso, é recomendado limpar as janelas e objetos de cristal da sua casa com uma mistura de água e vinagre branco.

Se você é uma daquelas pessoas que usam cristais para proteger sua energia, é importante limpá-los. Em um recipiente transparente, coloque uma xícara de água com três colheres de sopa de vinagre branco para deixar os cristais de molho durante a noite.