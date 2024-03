Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

Áries – Carta “Roda da Fortuna”

É hora de mudar as estratégias em sua vida profissional para alcançar o sucesso.

Touro – Carta “Sol”

Momento de ter força suficiente para resolver qualquer problema que surgir no seu caminho e ter a oportunidade de brilhar em tudo, principalmente no trabalho.

Gêmeos – Carta “Imperador”

Você tem uma sorte muito boa no trabalho, então tente manter o seu melhor em sua vida profissional e buscar oportunidades.

Câncer - Carta Os Amantes

Serão algumas semanas para recuperar o tempo perdido e recomeçar, buscando amadurecimento e felicidade.

Leão - Carta “O Julgamento”

Momento de encontrar a oportunidade de resolver qualquer situação jurídica ou burocrática em sua vida.

Virgem - Carta “O Louco”

Hora de ter paciência para que as energias se ajustem, é importante que você não tome decisões no impulso.

Libra - Carta “O Mago”

Abundância e sorte ao seu lado, é hora de atrair riqueza para sua vida e deixar de lado as dúvidas sobre seu futuro porque grandes oportunidades estão por vir.

Escorpião – Carta “A Temperança”

Não se desespere na hora de trabalhar, sua hora chegará e a recompensa também. É preciso se manter na luta.

Sagitário – Carta “Ás de Ouros”

É hora de atrair dinheiro para sua vida e decidir ter um emprego melhor e estabilidade econômica.

Capricórnio – Carta “O Eremita”

Você não está sozinho e deve entender que vivemos em uma sociedade onde temos que formar um círculo de pessoas positivas que nos façam crescer.

Aquário – Carta “O Diabo”

Você deve ter cuidado com os inimigos ocultos e evitar conviver com pessoas tóxicas ao seu redor.

Peixes – Carta “A Estrela”

É a sua hora de brilhar e encontrar o sucesso que tanto deseja para crescer financeiramente.