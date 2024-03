Os signos que sentem que o amor depende sempre deles

Quando se trata de amor, alguns signos do zodíaco acreditam que o amor sempre está mais em suas mãos no que nas dos outros.

Confira quais são:

Áries

O ariano se sente vivo quando tem objetivos em vista e toma as rédeas para que eles sejam realizados. No amor, isso não é diferente e ele quer ser aquele que consegue alcançar rapidamente o que deseja, podendo assim ser reconhecido como uma figura de liderança dentro das suas relações.

Touro

O taurino pode basear sua autoestima na posse e conservação de seus valores. No amor ele quer sentir que algo pertence realmente a sua vida e se alinha com seus objetivos. Por isso, ele por vezes que tomar o controle da situação e criar um ambiente que não conteste sua própria verdade, se posicionando bastante como o mestre que guia a relação.

Gêmeos

O geminiano busca compreender e ser compreendido para conquistar um novo romance em sua vida. No entanto, sempre acha que somente ele tem nas mãos a semente para criar uma conexão mais séria e com raízes. Sendo assim, esse signo faz com que as coisas se desenvolvam no seu ritmo e pode se sentir muito frustrado quando algo que determinou não acontece como o planejado.