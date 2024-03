Os 3 signos do zodíaco que se apaixonam sem limites

A influência de Vênus em Peixes pode trazer uma energia poderosa de paixão para alguns signos do zodíaco essa semana.

Confira quais são:

Câncer

A chance de se apaixonar e de topar qualquer esforço por amor é alta. Relacionamentos a distância podem nascer, pois a vontade de expandir horizontes e viajar também se torna um atrativo maior. As conexões se abrem agora com muita determinação independente das circunstâncias.

Leão

Desejos profundos são descobertos e podem influenciar suas decisões a partir de agora, especialmente no amor. Novas conexões sentimentais são exploradas ou podem dar passos importantes que transformam as relações definitivamente. Nada será como antes, porque já não existe limite e medo quando se trata do amor.

Virgem

O amor entra em foco na sua vida e o maior desejo agora é que esse sentimento evolua. Para muitos, as relações começam a dar passos mais concretos e pode até ser falado de futuro. Os sonhos e até as ilusões podem tomar conta, por isso é importante manter os pés no chão ao tomar algumas decisões.