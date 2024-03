Operação Menai Bridge: este é o plano britânico para o dia em que o rei Charles III morrer

Mudar de monarca em um país não é tarefa fácil. Seja por decisão própria, como aconteceu com Margarida II da Dinamarca, que decidiu abdicar em janeiro passado, ou por falecimento, como ocorreu com Elizabeth II da Inglaterra em setembro de 2022, o protocolo oficial a seguir nessas situações é muito rigoroso e abrangente, buscando cumprir com todas as garantias que a monarquia precisa para uma efetiva mudança de poder.

O que aconteceria se o rei Charles III morresse de forma inesperada?

Agora, com o recente conhecimento sobre a doença do rei Charles III da Inglaterra, que atualmente está se afastando de quase todos os seus compromissos oficiais e tratando o câncer que possui, surge a necessidade de ter em mente um possível plano de ação caso o pior aconteça.

Rei Charles III (Victoria Jones - PA Images/PA Images via Getty Images)

O pior cenário para a monarquia britânica seria a morte do rei Charles III. O que aconteceria se o rei da Inglaterra morresse inesperadamente no trono? Seria iniciada o que é conhecido como a "Operação Menai Bridge". Trata-se de uma série de ações que seriam realizadas em caso do falecimento do monarca, tanto a nível político, administrativo e até social.

Após a morte do rei Charles III, a ‘Operação Menai Bridge’ seria ativada

Foi escolhido este nome porque é a primeira ponte suspensa de ferro do mundo e está localizada no País de Gales, sem dúvida uma área pela qual o rei tem muito carinho. Quando Charles III falecer, conforme o plano, que denomina esse dia como o ‘Dia D’, automaticamente o príncipe William se tornaria rei da Inglaterra e Kate Middleton, rainha, ambos liderando uma nova monarquia britânica. Camila então se tornaria uma ‘rainha viúva’.

A tarefa de informar sobre a morte ao Primeiro Ministro e ao Gabinete Privado do Rei recairia nas mãos de seu secretário particular. Em seguida, a notícia seria comunicada em cascata, com um roteiro bem elaborado para transmiti-la da melhor maneira possível, passando para os ministros de alto escalão e depois para o restante dos membros do governo e altos funcionários.

Será então quando o rei William terá que fazer um comunicado à nação e também terá que fornecer informações à imprensa, e as bandeiras de Whitehall serão hasteadas a meio mastro.