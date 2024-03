O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Sagitário – Carta A Fonte

Momento de deixar de esconder seu poder para caber em lugares pequenos ou se vestir de bondade quando suas intenções são outras. É hora de encontrar a fonte do seu brilho e energia para poder vibrar o suficiente para atrair e ir atrás do que realmente deseja, se inspirando para realizar todos os sonhos e agir.

Capricórnio – Carta do Valor

Momento de entrar em harmonia, unindo a mente e o coração em tranquilidade, pois está no caminho certo. Purifique sua saúde emocional, física e mental com boas atitudes, decisões e pensamentos. É possível renascer mesmo nos cenários mais duros e solitários, brilhando novamente e florescendo mesmo que algumas feridas ainda estejam cicatrizando.

Aquário – Carta O Louco

A alma guarda muitas memórias e sonhos, mas é importante ir atrás das realizações no presente, olhando o horizonte, mas sem tirar os pés do chão. Fique menos tempo fantasiando e comece a agir mais para criar a realidade que tanto deseja.

Peixes – Carta da Consciência

Momento de se apegar a sua consciência e intuição, pois mensagens chegam para mudar sua realidade e podem ser a luz no fim do túnel. Saia do cansaço e tenha um tempo para se ouvir mais e começar a viver em prol da sua evolução.