Noir Kei Ninomiya x Reebok Instapump Fury: o último grito da moda em branco, preto e neon

Às vezes, os tênis são feitos para serem exibidos com estilo. Este é o caso da nova colaboração da Reebok LTD com a marca japonesa de moda Noir Kei Ninomiya, cuja reinterpretação dos icônicos Instapump Fury é incrível.

Reveladas durante a Semana da Moda de Paris, a silhueta baseada nas Reebok Instapump Fury de 1994 estará disponível em dois modelos e em três cores: branco, preto e neon, e trazem mais de uma novidade em relação à combinação original.