Horóscopo chinês: o signo que não deve gastar dinheiro em março

No dia 10 de fevereiro teve início o ano do Dragão de Madeira no horóscopo chinês, trazendo consigo promessas de abundância, evolução, flexibilidade e crescimento.

Conforme detalhado pelo site C5N, este ano é descrito como “o fim de um grande ciclo para a humanidade”, prenunciando tempos de alinhamento, confusão e descontentamento.

Algumas pessoas conseguirão reinventar-se e redescobrir-se a nível sentimental e emocional, enquanto outras o farão no âmbito profissional. Adverte-se especialmente sobre a necessidade de cuidado na gestão financeira para um determinado animal do horóscopo chinês.

No que diz respeito ao terceiro mês de 2024, o horóscopo alerta que o signo do Dragão pode ser afetado em termos econômicos e laborais. Recomenda-se cautela ao considerar qualquer tipo de negócio e a reflexão antes de abrir a carteira.

Posicionado como o quinto signo no horóscopo chinês e simbolizando o imperador, o dragão é imaginativo, empreendedor, sortudo e poderoso. Como um sinal cheio de força e vitalidade, ele costuma oferecer bons conselhos e desfruta de sorte tanto no amor quanto no dinheiro.

Os dragões são sentimentais e apaixonados, destacando-se na multidão com sua presença poderosa. Necessitam expressar-se e estar envolvidos por paixão, sedução e encanto, o que os torna um dos signos mais importantes na cultura popular chinesa. Alguns dos signos compatíveis incluem o galo, o tigre, o cavalo, o coelho e a ovelha.

Ainda de acordo com as informações, aqueles que pertencem a este signo nasceram nos anos de 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 e 2012.

Com informações do site C5N