Em polêmica, confeiteira tem enconmenda cancelada ao fazer alfajor com biscoito

Uma nova polêmica no mundo da confeitaria invadiu as redes sociais nos últimos dias.

Após internautas discutirem sobre a doceira que não queria mais vender seus recheios para a mulher que os revendia, o assunto agora é “alfajor”.

A confeiteira Leh conta histórias de seguidores na internet e uma delas viralizou.Segundo ela, uma doceira recebeu uma encomeda de 200 alfajores, como detalhado pelo site Metropoles.

Mas, no momento da entrega, a cliente teria se recusado a receber o produto e não pagou por ele. A cliente afirmou que o doce foi feito de “bolacha com recheio” e que essa não é a receita correta.

A doceira conta que trabalha na área há cinco anos e sempre fez dessa forma, sem nenhuma reclamação. Ela diz ainda que ficou no prejuízo, já que só conseguiu vender 50 unidades.

A receita tradicional do alfajor leva farinha, ovos, manteiga, mel, chocolate, entre outros ingredientes.

Ainda de acordo com as informações, o vídeo já conta com mais de 1 milhão de reproduções. Confira:

