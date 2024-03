Desvendando mitos: Granola é segura para diabéticos?

A granola, conhecida por seu sabor e textura, é uma escolha popular para enriquecer o café da manhã e lanches da tarde.

Composta por uma mistura saudável de cereais, nozes e frutas secas, ela é frequentemente celebrada por seus benefícios nutricionais, incluindo altos níveis de fibras, proteínas e carboidratos saudáveis.

A nutróloga Liliane Oppermann aponta a versatilidade da granola, recomendando-a até mesmo como adição crocante a saladas, elevando assim seu teor de fibras e contribuindo para uma maior saciedade.

Diabéticos podem saborear sem preocupação?

O consumo de granola por diabéticos gera debates. A principal preocupação reside no conteúdo de açúcar e carboidratos, que pode impactar os níveis de glicose no sangue.

Contudo, a seleção cuidadosa de granolas com baixo teor de açúcar e a moderação no consumo podem permitir que pessoas com diabetes desfrutem deste alimento nutritivo sem comprometer seu controle glicêmico.

Liliane Oppermann esclarece que a presença de grãos integrais, fibras, proteínas e gorduras saudáveis na granola pode, na verdade, auxiliar na manutenção da estabilidade da glicose sanguínea, desde que consumida dentro das diretrizes individuais estabelecidas por um profissional de saúde.

É importante lembrar disso

Como ressaltado por nós em outras oportunidades, queremos lembrá-lo que embora seja positivo, o conteúdo disposto acima tem a finalidade apenas informativa e NÃO visa de nenhuma forma assegurar tratamentos, diagnósticos ou substituir as visitas regulares ao médico.

Não se esqueça de manter seus exames em dia e de buscar um centro de saúde em caso de qualquer suspeita.

