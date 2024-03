As previsões do tarot de hoje (12) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Você faz mudanças em sua casa. O amor que partiu volta para você, mas procure definir com clareza o que deseja para o seu futuro. No horóscopo do tarot você obteve a carta “Ás de Ouros”, indicando que é hora de atrair dinheiro para sua vida e decidir ter um emprego melhor e estabilidade econômica. Você terá sorte com os números 03 e 30. Suas cores são branco e azul; seus signos compatíveis, Áries e Libra.

Capricórnio

A carta de “O Eremita” diz que você não está sozinho, você deve entender que vivemos em uma sociedade onde temos que formar um círculo de pessoas positivas que nos façam crescer. Há muito trabalho pela frente esta semana e pressões de pagamento, mas também tome cuidado com fofocas causadas por um ex-companheiro. Seu melhor dia será quarta-feira; seus números mágicos são 05 e 29. Seus signos compatíveis para a paixão são Áries e Virgem, e verde e vermelho são as cores que lhe darão abundância.

Aquário

Você é o mais paquerador do Zodíaco e isso faz com que esteja sempre em companhia amorosa. Você muda de casa e atrasa os pagamentos, mas cuida dos seus pais porque eles ficarão um pouco doentes. No horóscopo do tarô você tem a carta “O Diabo”, ela diz para você ter cuidado com os inimigos ocultos, não mais conviver com pessoas tóxicas ao seu redor. Você crescerá economicamente, o dinheiro entrará em sua vida com os números 16 e 33; suas cores da sorte são vermelho e azul. Seus signos compatíveis para o amor serão Touro e Gêmeos.

Peixes

Escorpião, Câncer e Leão são sua melhor compatibilidade amorosa. Seus números da sorte são 06 e 22, e suas cores da sorte são verde e amarelo. No horóscopo do tarot você ganhou a carta “A Estrela”, então é a sua hora de brilhar e ainda mais porque você está comemorando seu aniversário, essa sinergia te ajuda a ter o sucesso que tanto deseja para crescer financeiramente. Cuidado com as fofocas no trabalho, procure não dar tanta importância ao que falam sobre você.

Com informações do site Nueva Mujer