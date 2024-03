As previsões do tarot de hoje (12) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Você obteve a carta “Julgamento” no horóscopo do tarot , então terá a oportunidade de resolver qualquer situação jurídica ou burocrática relacionada à migração. Lembre-se que você está vivendo um momento de aprimoramento pessoal e crescimento econômico, então aproveite essa boa fase. Seus números mágicos são 11 e 13.

Virgem

No horóscopo do tarot você tem a carta do “Tolo”, que aconselha você a ter paciência para que as energias se ajustem como desejar. É fundamental que você não tome decisões importantes até que esses dias passem. A carta também indica possibilidades de recebimento de dinheiro na loteria com os números 12 e 14; seu melhor dia é quinta-feira.

Libra

A carta do “O Mágico” te abençoa com abundância, esta semana a sorte está do seu lado, então é hora de atrair riqueza para sua vida e deixar de lado as dúvidas sobre seu futuro emprego porque grandes oportunidades estão por vir. Seus números mágicos 01 e 21. Suas cores da sorte são verde e amarelo, e Gêmeos e Libra são sua melhor compatibilidade amorosa.

Escorpião

Semana de muita carga emocional no trabalho porque haverá reajuste de pessoal, procure estar preparado para quaisquer mudanças que possam surgir. No horóscopo do tarot você tem a carta “Temperança”, aconselho você a não se desesperar na hora de trabalhar, sua hora chegará de ser o melhor e ter mais abundância, mas você deve cuidar das pessoas tóxicas ao seu redor, você você tem que ser mais cauteloso em seus assuntos de trabalho.

