As previsões do tarot de hoje (12) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

No horóscopo do tarot você tem a “Roda da Fortuna”, essa carta lhe diz que é hora de mudar as estratégias em sua vida profissional para alcançar o sucesso. Cuidado com fofocas de ex-companheiros, procure ficar em paz e seguir em frente na sua vida. Seu melhor dia é quarta-feira. Seus signos compatíveis são Leão e Capricórnio. Seus números mágicos são 04 e 23 e suas cores são amarelo e laranja.

Touro

Você obteve a carta “Sol” no horóscopo do tarot , então terá força suficiente para resolver qualquer problema que surgir no seu caminho e lhe dará a oportunidade de brilhar em tudo no trabalho. Seus números mágicos são 07 e 18. Suas cores são verde e branco, e seus signos compatíveis para o amor são Virgem e Aquário.

Gêmeos

Você obteve a carta “Imperador” em seu horóscopo de tarot, o que significa que você tem uma sequência muito boa no trabalho, então tente manter o seu melhor em sua vida profissional, pois um novo cargo mais bem remunerado está surgindo em sua direção. Tenha cuidado quando o assunto é amor, lembre-se que seu signo não sabe ser fiel em um relacionamento e está sempre em busca da pessoa ideal.

Câncer

No horóscopo do tarot você obteve a carta “Amantes”, que indica que serão algumas semanas para recuperar o tempo perdido e recomeçar. São momentos de amadurecer e saber o que você quer para ser feliz. Seus números mágicos são 02 e 24; suas cores da fortuna são o vermelho e o preto. Seus signos compatíveis são Escorpião e Sagitário. No trabalho, fique em alerta, já que poderá aparecer alguns problemas.

Com informações do site Nueva Mujer