As mechas com efeito glossy serão tendência: a opção ideal para iluminar o seu cabelo

Embora o balayage continue ganhando força ao longo dos anos, os cabeleireiros especialistas preveem o sucesso de novos tipos de mechas que prometem destronar essa técnica que já se tornou um clássico nos salões de beleza.

A técnica que estamos prestes a apresentar é ideal para mulheres que desejam uma mudança sutil, mas igualmente impactante para exibir um irresistível e saudável cabelo. Este ano continua nos surpreendendo, mas sem dúvida, os estilos que prevalecerão serão aqueles que refletem naturalidade e sofisticação.

Pelo menos até 2024, os loiros não têm tanta relevância, sendo mais preferíveis cores de cabelo como chocolate, tons de marrom e cobre, e se você é do tipo que procura uma mudança sutil, talvez esta seja a resposta e sem dúvida, este será o seu ano, pois aos poucos, os estilos estão se inclinando para algo menos extravagante, mais sóbrio e sofisticado.

Por enquanto, estamos no primeiro trimestre do ano, então é possível que as tendências evoluam e é um fato que a moda é tudo menos previsível, pois mal vemos uma proposta quando já há uma nova a caminho, no entanto, os especialistas já disseram e esta é uma das cores que vai ganhar nessa temporada.

Mechas efeito glossy Pinterest (Pinterest)

O que são as mechas de efeito glossy?

As mechas de efeito glossy são uma variante das famosas babylights, aquelas mesmas que a esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo popularizou e que se tornaram uma marca registrada de seu cabelo castanho, destacando-se por alguns reflexos.

A técnica dela é irresistível por adicionar brilho, isso através de uma tintura semipermanente aplicada nos cabelos para dar esse efeito, trabalhando tom sobre tom e ajudando a intensificar os reflexos do cabelo de forma natural, o que a torna uma das opções ideais para aqueles que buscam uma mudança sutil, mas perceptível.

Qual a diferença entre as mechas com efeito glossy e o balayage?

A diferença entre as mechas efeito glossy e o balayage é clara, já que um proporciona brilho através da tintura, enquanto o outro ilumina o cabelo através da descoloração, tornando fácil distinguir um do outro, e é perfeito para dar luminosidade e uma mudança 'natural' ao seu cabelo.

A colorista Karina Ferreyra explicou mais sobre essa técnica de mechas que será tendência na primavera-verão de 2024: “O efeito glossy busca o brilho duradouro no cabelo, mas de forma natural. São variantes das babylights, mas com menos contrastes. A ideia é simular o brilho do cabelo. Normalmente, aconselhamos para tons mais caramelo e cabelos mais acastanhados”.