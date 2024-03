Adeus unhas de gel? As unhas de base ‘rubber’ são as mais pedidas

Nos últimos anos, a técnica de unhas base ‘rubber’ tem se fortalecido e está pronta para derrubar a famosa unha em gel, que por muito tempo foi uma das favoritas.

Os designs de unhas são tão importantes que às vezes esquecemos da base para aplicá-los. A proposta é tão variada que geralmente nos concentramos em como elas ficarão bonitas e não tanto no cuidado de nossas mãos, é por isso que a técnica que estamos prestes a apresentar irá te encantar.

Sem pensar, nós submetemos nossas mãos a diferentes produtos químicos que podem ser invasivos e prejudiciais para as unhas, deixando-as frágeis e quebradiças. Aqui é onde a técnica 'rubber' entra em ação para combater esse mal e ajudar a fortalecê-las enquanto usamos os designs mais bonitos.

Unha rubber, o que é? Pexels (Pexels)

O que é rubber base?

A Vogue revelou em uma entrevista com os especialistas em unha do Le Salon Nails que a ‘rubber base’ é um dos must-haves das unhas que temos visto para a nova temporada; o mais procurado em unhas semipermanente.

A base de borracha difere das unhas de gel e acrílico por proporcionar um aspecto natural, pois é mais fina do que as anteriores, além disso, não é possível fazer um design mais longo ou aplicar extensões como é possível através de construções de bases como as mais populares, deixando esse efeito de dureza e resistência embora em menor grau. No entanto, pode ser usada por meio de tips.

A duração desta base é de aproximadamente 15 a 21 dias, por isso, se deseja algo que ajude a fortalecer as suas unhas enquanto deixa as suas mãos com um bom aspeto, esta é uma boa opção.

Pode-se usar uma base de borracha com pigmento para dar cor à sua unha ou usá-la de forma transparente. É importante destacar que esta deve ser aplicada com a ajuda de um especialista para evitar manuseio inadequado que possa causar danos às suas unhas.

Unha rubber, o que é? Freepik (Freepik)

Quais são os benefícios da base rubber ou base de borracha?

Não se trata de um novo design, pois você pode escolher seu favorito e misturá-lo com a base de borracha, tornando-se a opção ideal para mulheres com unhas fracas ou quebradiças, pois ajuda a fortalecer, proporcionando volume e resistência à nossa unha.

Érica Mello explicou à Vogue: "Uma técnica que utiliza um tipo de gel cujo principal objetivo é adicionar mais volume e força à unha natural, que está enfraquecida. Esta base é muito flexível e consegue nivelar as unhas desestruturadas".

Funciona como uma boa opção para as mulheres que desejam manter suas unhas compridas de forma natural e é recomendável para aquelas que estão danificadas, finas e até mesmo se estiverem quebradas ou estriadas, pode ajudar a reconstruir e dar brilho.