A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Leão – Carta a Imperatriz

É momento de evoluir e iniciar um ciclo de novas etapas em sua vida. Para que tudo evolua em sua vida pessoal e profissional, é importante agir com maturidade e sabendo entrar em acordo com as pessoas. Lembre-se que nem sempre só a sua vontade deve ser feita e que a empatia o faz escapar de maus entendidos.

Virgem – Carta O Mundo

As mudanças podem ser gradativas ou chegam sem avisar. Por isso, é importante manter o coração, a mente e o corpo em equilíbrio para não se sentir afetado pelas transformações. O desapego e a coragem o ajudam a se aventurar em novos caminhos, sabendo receber as novidades com desenvoltura e jogo de cintura.

Libra – Carta do Ermitão

A vida não é uma solidão eterna. Depois de semear e colher o que plantou, sempre existe um novo ciclo. Mantenha suas boas intenções e deixe-se aproximar dos outros sem pensar tanto naquilo que pode dar errado. Compartilhar sua luz é importante.

Escorpião - A Lua

Os sentimentos e as emoções sempre irão mudar conforme as pessoas amadurecem. Não tema encontrar novas verdades e direções, que hoje fazem mais sentido com suas metas. Está na hora de ir em busca das metas reais e não se deixar levar apenas pelo que é fantasioso e superficial.