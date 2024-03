5 perfumes de primavera que cheiram luxuosos, mas são baratos

Não é necessário investir muito em bons perfumes de primavera que cheirem a luxo e sofisticação, pois no mercado há opções econômicas e de qualidade.

São a mistura dos dois mundos, perfeitas para aquelas mulheres que dão muita importância ao cheiro que exalam no dia a dia, pois reflete sua personalidade, coqueteria e amor próprio.

L’eau D’Issey de Issey Miyake

Criado pelo famoso designer japonês, Issey Miyake, em 1992, é altamente recomendado porque pertence à família olfativa floral aquática, perfeito para o dia a dia, com sua doçura e frescor.

Recomendados

Contém notas de saída de flor de lótus, melão, frésia, água de rosas, rosa, calone e ciclâmen, notas de coração de lírio do vale, lírio, peônia aquática e cravo, e no fundo, almíscar, tuberosa, madeiras exóticas, osmanto, cedro, sândalo e âmbar.

Hugo Boss: The Scent For Her

Também temos esta outra criação de Hugo Boss, que representa as mulheres poderosas e independentes que querem chamar a atenção por onde passam. Cheira a um fundo de cacau intenso e tem um aroma penetrante e inconfundível.

Decadence de Marc Jacobs

Entre os perfumes primaveris elegantes mas econômicos temos este, que tem o selo de Marc Jacobs e pertence à família olfativa âmbar floral lançada em 2015.

As notas de saída são ameixa, açafrão e íris; as de coração são raiz de lírio, jasmim sambac (sampaguita) e rosa da Bulgária; enquanto as de fundo são vetiver, papiro do Egito e âmbar.

Gucci Bloom da Gucci

Se há algo que cheire a primavera, é definitivamente esta fragrância. Nós adoramos sua ótima combinação de tuberosa e jasmim com a piscuala, uma planta trepadeira rara descoberta no sul da Índia.

Illuminea da Mary Kay

Por último, temos esta fragrância doce e da família floral lançada em 2020 e que possui gota de orvalho, tangerina e pimenta rosa, notas de coração de peônia vermelha e madressilva, notas de fundo de baunilha, madeira de caxemira e musgo de carvalho, que lhe darão o poder que você precisa.