5 cortes de cabelo rejuvenescedores que se destacaram no Oscar 2024

5 cortes de cabelo que brilharam no Oscar 2024 e que rejuvenescem mulheres com mais de 50 anos

O mais esperado no Oscar não são apenas os vencedores das estatuetas, mas sim o tapete vermelho onde os premiados da indústria do cinema se tornam modelos de estilo, maquiagem e cortes de cabelo.

Dos cortes de cabelo que se destacaram nesta edição de 2024 são os 5 estilos de mulheres com mais de 50 anos. Desde o clássico bob até os ousados shullet ou pixie assimétrico.

Os rostos de America Ferrera ou Jamie Lee nos inspiraram a renovar o visual e apostar em cortes de cabelo versáteis e fáceis de manter.

Julianne Hough: corte de cabelo em camadas

Se há um corte de cabelo seguro, é o corte bob. Fácil de manejar, confortável e favorecedor. Entre suas múltiplas versões, a atriz e dançarina Julianne Hough optou pelo bob em camadas. É um penteado mais curto na parte de trás do que na frente. De acordo com os especialistas, é um corte de cabelo ideal para todos os tipos de rostos e, além disso, se você tem cabelo fino, ajudará a dar movimento e densidade aos seus fios.

Jodie Foster: shullet

O shullet chegou há alguns anos para nos oferecer o melhor do mullet e do shaggy. Isso sim, ou você ama, ou odeia. Parece que a atriz Jodie Foster tem isso claro: é um corte de cabelo que a favorece, afina seus traços faciais e a faz parecer mais jovem.

Jamie Lee: garçon

Com a idade, procuramos cortes de cabelo que nos favoreçam e, acima de tudo, que não nos tomem muito tempo de manhã. Por isso, o corte garçon é uma das melhores opções quando se procura um cabelo curto rejuvenescedor e fácil de manter. A atriz Jamie Lee aposta neste corte de cabelo masculino em um tom branco, que deixa aparecer seus fios grisalhos sem preconceitos, tornando-se a melhor opção se você não quiser abusar das tinturas.

Greta Gerwig: corte de cabelo pixie assimétrico longo

Não é a primeira vez que Greta Gerwig opta por um pixie longo assimétrico. Se você tem o rosto alongado, é o corte de cabelo ideal para equilibrar as feições. Além disso, proporciona maior densidade e alcança um efeito antienvelhecimento instantâneo.

América Ferrera: corte de cabelo clássico

E como não poderia faltar, um corte bob clássico nesta recopilação. America Ferrera posou lindíssima no tapete vermelho com este corte que, tenha as feições que tenha, é uma escolha certeira. Já é um clássico em todos os salões de beleza porque é estiloso, rejuvenescedor e permanece entre as tendências temporada após temporada.