WhatsApp: 8 motivos pelos quais um homem te deixa no “Lida”

As mulheres costumam ser intensas quando estão começando um relacionamento, mas os homens também são muito relaxados e se fazem de interessantes.

A verdade é que com o WhatsApp, você pode prever o quanto um homem está interessado em você. Portanto, abra os olhos e considere que "se ele te deixar no vácuo", mesmo que te incomode, pode ser um sinal a ser considerado se você quer um relacionamento sério.

Por que os homens têm a tendência de te deixar em "visto"? A revista People fala de 8 razões e aqui nós as explicamos.

Tem namorada ou esposa

Esta pode ser uma das razões pelas quais ele não responde imediatamente quando você envia uma mensagem. Talvez ele esteja perto de sua parceira e esteja esperando que ela se distraia para te responder.

Não há interesse

Analise se é você quem sempre inicia as conversas e se, quando o faz, para de responder sem motivo algum e nem mesmo tem a decência de se despedir, é possível que não tenha interesse em estabelecer um relacionamento além de ser seu amigo. Não perca tempo com pessoas que não valorizam o seu.

Está ocupado

As mulheres, mesmo com a tecnologia, não devem esperar que o homem que gostamos responda imediatamente, mas sim entender que ele está ocupado com tantas tarefas no escritório, então relaxe.

Quando ele te deixa no vácuo e responde depois

É um sinal claro de que ele gostaria de estar com você, embora tenha medo de se comprometer, o que o leva a se afastar para não te iludir tanto. Sua maneira de ser o leva a escrever para você de vez em quando, para te lembrar que ainda está presente.

Você não parece interessante

Descobrirá quando as conversas girarem em torno de um cumprimento e não avançarem além disso. Se estivesse interessado, ele perguntaria sobre seus hobbies, como foi seu dia, o que fará no fim de semana, quais são seus objetivos, se planeja se casar, viajar e até quereria conhecer sua opinião sobre questões sociais. Em outras palavras, uma conversa verdadeira e não uma que pareça de ensino médio.

Tem medo que o conquiste

Não quer compromissos e tem medo de acabar perdidamente apaixonado por você, a ponto de querer formalizar.

Evite parecer desesperada

Mesmo que o telefone dele tenha um som diferente quando recebe mensagens, ele se abstém de te escrever para não parecer que está grudado no telefone esperando suas mensagens. Às vezes, ele exagera e demora horas para responder, dando a impressão de que é muito interessante. Ele sabe que isso aumenta o seu interesse.

Ele para de te responder numa segunda-feira ao meio-dia, mas aparece num sábado às 19h. Que estranho? A única resposta é que ele quer acabar com você na cama. Merece ser bloqueado.