Você recebeu o karma? O ritual perfeito do Feng Shui para limpar essa energia negativa

O Feng Shui sempre conta com práticas corretas para liberar energias negativas e atrair abundância, tranquilidade e bem-estar para nossas vidas. Seu objetivo é harmonizar a energia do ambiente, mesmo que você tenha sido afetado pelo chamado karma.

Sim, se alguma vez você pensou que o karma te atingiu por algum ato negativo que você cometeu ou por qualquer outra razão, esta prática ancestral chinesa tem o ritual perfeito para que sua vida volte ao normal.

O ritual para limpar o karma da sua vida

De acordo com o Feng Shui, as ações de nossas vidas passadas e presentes têm um impacto direto em nosso destino; portanto, realizar rituais que combinam os princípios dessa prática com sal marinho será eficaz para erradicar vibrações negativas ao seu redor e atrair as positivas.

De acordo com especialistas, acredita-se que o sal marinho atua como um elemento de purificação, ajudando a dissolver as energias negativas acumuladas e facilitando um melhor fluxo de chi (energia vital).

Aplicar sal marinho em seus rituais é muito simples, basta espalhar sal marinho em cantos específicos de nossa casa ou dissolvê-lo na água do banho. Isso não só limpa o espaço de energias estagnadas, mas também ajuda a liberar as cargas cármicas que você pode estar carregando sem perceber.

O sal marinho no Feng Shui como um elemento energético Freepik (Freepik)

Desta forma, você conseguirá purificar sua aura. Também poderá combiná-la com rituais de acordo com o que sentir que está bloqueado em sua vida, seja no amor, finanças ou questões familiares específicas.

Este ingrediente tem a intenção de libertar amarras do passado que você está carregando em seus ombros e que não te permitem avançar, pois está limpando seu caminho para novos benefícios e oportunidades.

Desta forma, o Feng Shui explica que o uso de sal marinho não apenas permite que você ponha fim ao karma, mas também cultiva energias positivas em nossas vidas.

Certifique-se de ter um espaço livre e harmonioso em sua casa para alinhar todas as suas vibrações e dar as boas-vindas a um karma equilibrado, para uma vida plena e harmoniosa.

Lembre-se de que este mineral tem o poder de dissipar más energias, proteger do “mau-olhado”, evitar a inveja ou desejos negativos. Para os rituais, utilize sal marinho grossa e não refinada.