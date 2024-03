O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Leão – Carta do Rompimento

Os rompimentos acontecem a todo mundo, para que novos laços possam ser feitos ou restaurados de uma maneira ainda mais forte. Lembre-se de que esse é um movimento interno e externo, por vezes é hora de dar um basta em tendencias mentais e emocionais que já não fazem bem. Não seja mais tão controlador e comece a deixar que a vida se transforme aos poucos. A intuição pode se comunicar com você de forma importante.

Libra – Carta do Valor

Encha-se de valor para se destacar e alcançar os objetivos que deseja em sua vida sem medo. Se abra para receber oportunidades e deixar sua luz brilhar, pois sua simpatia e personalidade irão se destacar bastante agora. Lembre-se que o passado já ficou atrás e é hora de não continuar sofrendo por aquilo que o afetou. Cure as feridas com o cuidado físico, mental, emocional e espiritual.

Virgem – Carta da Celebração

A vida é sobre celebrar as coisas boas e os bons momentos, deixando que a conexão e as inspirações nasçam e desbloqueiem as perspectivas e transformações importantes. Deixe uma preocupação de lado ou resolva os problemas para não sofrer mais com as travas e mágoas que o impedem de se comunicar de verdade. Limitações físicas, emocionais e espirituais serão finalizadas. Dedique tempo a você!

Escorpião – Carta da Moralidade

A vida ou alguma situação está exigindo muito de você e é importante colocar limites para não se desgastar mais com travas e pensamentos que o deixam focados sempre no mesmo caminho. Seja mais livre para que novas ideias floresçam e não se aprisione a uma vida fechada e com excesso de controle nas situações; é hora de não ser mais impedido pela culpa e de se liberar de algumas pressões que só o limitam. Descubra sua liberdade e use finalmente dela!