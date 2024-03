O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta da Solidão

É muito importante saber aproveitar os momentos em que se está sozinho a seu favor. Evite a melancolia e a fuga por meio daquilo que altera a consciência, busque agora a compreensão de si mesmo e foque menos nas outras pessoas. Ao criar técnicas de descanso e reflexão, você passa um tempo de reavaliação que o ajudará a construir uma realidade muito mais viva e coerente; essa é a sua missão agora.

Touro - Carta do Cansaço

É hora de começar a valorizar mais o descanso e tomar decisões para recuperar a própria energia que faz tanta diferença para colocar objetivos em prioridade e prosperar. Não se esgote mais com mágoas e tentando controlar tudo como se você o único responsável por fazer o mundo girar. Deixe que algumas estruturas rompam, que a tempestade tire tudo lugar e se coloque mais como observador para depois tomar as atitudes que meditou e sabiamente adquiriu consciência.

Gêmeos - Carta do Entendimento

Momento de compreensão com questões que movimentam sua vida, consciência e a espiritualidade. Não tema acreditar em algo que vai além do que os olhos podem ver e entenda que dar chances para a intuição e sentimentos é muito importante também. A meditação ajudará a conectar com sua essência e se abrir novamente para coisas muito importantes que até agora pareciam distantes.

Câncer – Carta do Amadurecimento

Momento de começar a se conectar com uma nova etapa em sua vida e assim criar uma nova maturidade e sabedoria que o ajudará a evoluir em assuntos importantes. Leve esse momento com calma e use aquilo que aprendeu nos anos a seu favor, se libertando de mágoas e travas que podem destruir sua capacidade de criar percepções mais autenticas. O medo não será o melhor amigo agora!