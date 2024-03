Nike LeBron 21: assim serão as edições exclusivas para os UConn Huskies

Os Nike LeBron 21 UCONN PE para os UConn Huskies

Neste contexto, lembremos que os UCONN Huskies, conhecidos por sua tradição de lançar modelos exclusivos de tênis a cada temporada, se destacaram no ano passado usando um par de Nike LeBron 20.

E seguindo a tradição, já se antecipa que neste torneio será exibido o modelo LeBron 21, antes de sua transição para a Kobe Brand University oficial da Nike.

No entanto, a marca do swoosh apresentou dois modelos dos Nike LeBron 21 UCONN PE, projetados especialmente para UCONN.

Por um lado teremos a versão "Away", que é apresentada em uma combinação de azul marinho meia-noite, vermelho universitário e branco. Do outro lado, a edição "Alternate" optará por uma paleta em preto, branco e azul marinho meia-noite.

Nike LeBron 21 UCONN PE Colorways Revelados 🐺 https://t.co/W45sLMPlIJ — Sneaker Bar Detroit (@SBDetroit) 7 de março de 2024

Ambas versões se destacam por apresentar uma parte superior de nobuck de alta qualidade, com o icônico logotipo do cão Husky da UCONN bordado na língua do calçado esquerdo, e estão equipadas com amortecimento Zoom Air e solas de borracha sólida.

Mas apesar do interesse que esse modelo possa gerar entre os fãs e colecionadores, eles não estarão à venda. As edições Nike LeBron 21 UCONN PE permanecerão exclusivas para os jogadores e equipe de basquete dos Huskies de UCONN, e os acompanharão durante o March Madness 2024.

LeBron James (23), dos Lakers de Los Angeles, (AP Foto/Márcio Jose Sanchez) AP (Marcio Jose Sanchez/AP)

