Lavar as mãos pode salvar as pessoas de contraírem esta doença durante o calor

As ondas de calor continuam chegando nas cidades. Já se fez sentir há vários dias, com temperaturas acima de 25 e até 30 graus Celsius em diferentes áreas do país. Com esse aumento de calor, muitas pessoas, especialmente menores de idade, ficam doentes, mas por que isso acontece?

De acordo com informações de Institutos de Saúde, as doenças gastrointestinais atacam o estômago e os intestinos, geralmente são causadas por bactérias, parasitas, vírus e alguns alimentos, como leite e gorduras.

No entanto, também existem alguns medicamentos que as causam, por isso é importante realizar uma lavagem correta das mãos e uma profunda desinfeção dos alimentos que vamos consumir, especialmente se forem vegetais, como menciona a Dra. Yadira Soto Santiago.

Dentro dos sintomas que estas doenças apresentam estão a diarreia e, consequentemente, a desidratação. A dor abdominal é outro incômodo que denuncia a possível presença de bactérias no organismo e, diante disso, a médica tem uma solução simples.

Lavagem das mãos

Esta medida será lembrada pela insistência em pedir a lavagem das mãos no meio do ano de 2020, quando houve um dos picos mais altos de contágio pelo vírus Covid-19, o qual causou milhões de mortes.

A intenção é remover a maioria das bactérias e microorganismos que viajam pelo ar e se prendem às nossas roupas e corpo. Com uma lavagem adequada das mãos, mais de 90% das bactérias são eliminadas que entram em nosso corpo pela boca.

Como realizar lavagens corretas das mãos?

Uma correta lavagem das mãos dura aproximadamente 50 segundos, deve haver abundância de sabão e incluir a limpeza dos dedos, palmas, pulsos e, se possível, por baixo das unhas.

Outra das recomendações mencionadas pela médica é evitar comer na rua, pois a carne costuma ter um processo de decomposição mais rápido do que o normal e as bactérias são mais agressivas.

Deve-se ter um cuidado especial com menores de idade, idosos e mulheres grávidas, pois são pessoas mais propensas a ficarem doentes.