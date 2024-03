Feng Shui: o lugar onde é absolutamente proibido colocar cactos em sua casa

O Feng Shui busca atrair a paz e a harmonia para os lares do mundo, através da utilização e disposição dos espaços habitáveis. Além disso, também está altamente relacionado com certos elementos decorativos para que a energia possa fluir e as más vibrações sejam eliminadas. Nesse sentido, as plantas são parte fundamental dessa crença milenar, mas nem todas, como é o caso do cacto.

Feng Shui: Qual é o significado do cacto na prática de origem taoísta?

Embora o cacto possa parecer muito bonito na entrada de casa, de acordo com a crença do Feng Shui, não é recomendável deixá-lo nessa área da casa, pois é uma planta que pode atrair más energias devido aos seus espinhos, os quais também projetam um mau presságio.

Ter plantas em casa é uma das melhores maneiras de revitalizar os espaços. No entanto, não é nada bom ter um cacto dentro de casa, pois esta planta associada aos desertos impede que a energia flua de forma positiva em todos os cantos da casa. Da mesma forma, a filosofia do Feng Shui também aponta que atrai más energias.

O ideal é manter os cactos fora das casas, de acordo com o Feng Shui

Também existe a crença de que o cacto pode atrair doenças, perdas econômicas e até mesmo a morte, bem como problemas de qualquer tipo. Qualquer objeto que represente perigo pode trazer muito azar, e esta planta é um risco devido aos seus espinhos.

Recomenda-se colocar os cactos do lado de fora das casas para que possam atuar como uma barreira protetora contra energias negativas, mas nunca dentro de casa. De acordo com o Feng Shui, é importante mantê-los longe da porta ou de locais centrais, como a sala, a sala de jantar, a cozinha e os quartos.