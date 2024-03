Celebridades apostam em cabelos soltos e conquistam o Oscar 2024

No Oscar 2024, a tendência capilar que brilhou no tapete vermelho foi definitivamente a dos cabelos soltos com escovas modeladas, trazendo um ar de sofisticação e movimento às estrelas que desfilaram no Dolby Theatre, em Los Angeles.

Celebridades como Zendaya, Billie Eilish, Danielle Brooks, Becky G, Emma Stone, Da’Vine Joy Randolph, Jennifer Lawrence, Margot Robbie, e Erika Rose Alexander, optaram por esse visual, provando que a simplicidade, quando bem executada, pode ser de fato extraordinária.

Essa escolha reflete uma mudança em direção à naturalidade e ao conforto, sem deixar de lado o glamour que o evento exige.

Elegância e movimento: a nova onda no Oscar

Essa tendência nos lembra que a beleza verdadeira reside na autenticidade e na expressão pessoal. Ao invés de penteados super elaborados ou coques tradicionais, as estrelas mostraram que cabelos com movimento podem complementar e até mesmo elevar seus looks de forma impressionante.

A escolha por fios soltos e naturalmente arranjados sugere uma abordagem mais relatable à beleza no tapete vermelho, aproximando as celebridades do público.

Jennifer Lawrence

Becky G

Zendaya

Fonte: Glamour

