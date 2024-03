Cansou das calças jeans? Saias jeans ‘sereia’ serão um sucesso e pode ser sua opção

Os especialistas em moda e grandes marcas têm previsto o sucesso das saias jeans em todas as suas apresentações, surgindo como uma das melhores alternativas para aqueles que estão cansados de calças jeans ou desejam experimentar algo diferente.

Embora os jeans sejam as peças preferidas das mulheres por sua conforto e versatilidade, as grandes marcas de moda estão incentivando a tirar uma peça do nosso armário que é uma velha conhecida e que tinha sido esquecida por um tempo.

Este ano, o denim estará em alta em todas as suas apresentações, incluindo as saias, mas há uma que acaba sendo uma aposta sedutora não apenas por sua beleza, mas por sua forma que ajuda a realçar as curvas das mulheres, criando a ilusão de uma cintura pequena.

Saia jeans 'sereia' Pinterest (Pinterest)

As saias jeans estilo sereia serão tendência na primavera-verão

As saias jeans modelo 'sereia' se tornarão sua nova obsessão devido ao seu formato. Além disso, uma de suas vantagens é a possibilidade infinita de combiná-la com qualquer coisa, pois o jeans é tão versátil que combina com tudo!

Já falamos sobre como as saias midi jeans serão tendência nesta primavera, mas há uma variante delas, as saias ‘sereia’. Estas costumam ter o comprimento midi e sua característica justa na parte superior cria a ilusão de uma ‘barriga lisa’, destacando os quadris de quem a usa e deixando um acabamento folgado na parte inferior.

É perfeita para um visual semi-formal e casual, embora com as roupas adequadas, poderia ser alcançado um look perfeito para o escritório e aqui estão as chaves para dar uma chance a esta saia.

Como combinar saias ‘sereia’ jeans de forma elegante?

É importante ressaltar que não é necessário quebrar a cabeça para combinar a saia sereia, apenas imagine que está usando suas clássicas calças jeans.

Saia jeans ‘sereia’ com sapatos de salto alto

A saia sereia é uma peça que fica bem em todas, mas fica melhor em mulheres com curvas, não tenha medo de mostrá-las e combine-a com uma camisa branca, sempre elegante, e uns sapatos de salto para dar estilo.

Saia jeans ‘sereia’ com tênis

Não comprometa seu conforto, coloque um tênis. Aqui podemos ver calçados e blusa da mesma cor, mas você pode brincar com os tons.

Saia jeans ‘sereia’ com bota

As botas e os vestidos serão tendência na primavera-verão, mas isso não significa que você não possa usá-los com saias jeans, e aqui deixamos uma opção para usá-los com muito estilo.

Saia jeans ‘sereia’ com sandálias

As sandálias serão obrigatórias, com salto ou sem ele, serão as melhores amigas da saia sereia. Aqui podemos vê-las combinadas com um top fresco.

Dica extra

Lembre-se de usar roupas que ajudem a destacar a sua cintura, como crops ou justas. Também é uma boa opção escolher blusas camponesas e com grandes volumes nos braços.