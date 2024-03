As revelações do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes neste 11 de março.

Sagitário

O Rei Dourado

É preciso ouvir o seu instinto para que os negócios corra muito bem e você comece uma semana com muito sucesso e um bom presságio nos negócios. Existe estabilidade e isso gera tranquilidade na sua vida pessoal. Você vai liderar novos projetos e isso lhe trará benefícios financeiros muito bons, então se organize. A carta também informa que você alcançará acordos importantes com seu parceiro para uma convivência saudável e para seguir em frente com humildade, mas com muito amor que os fará se consolidar ainda mais.

Capricórnio

Os amantes

Tudo o que você decidir fazer a partir de agora profissionalmente terá muito sucesso e ajudará a melhorar suas finanças. Concentre-se no que você deseja esta semana porque há oportunidades que você não pode perder e você também deve tomar decisões importantes para você e para o seu futuro financeiro. Esta carta indica que você está tão conectado com seu parceiro que chegou a hora do compromisso, então não espere mais para consolidar o amor que tanto os une. É a melhor data para você dar o passo mais importante da sua vida.

Aquário

O Oito de Paus

Você tem que separar o ambiente de trabalho da sua vida pessoal porque isso te traz problemas e você não se concentra no que é importante, produzindo para equilibrar sua economia. Esta semana você tem que abrir caminho para que tudo o que você planeja avance com firmeza. A carta diz que você deve se dar a oportunidade do amor, porque o passado que tanto te assombrava desapareceu para sempre da sua vida. É hora de renovação para você e você deve aproveitar isso. Não pare por nada nem por ninguém se tiver que tomar a decisão de mudar de país.

Peixes

O louco

Não é a melhor semana da sua vida financeira, mas isso pode mudar se você se esforçar mais e buscar resolver conflitos que não estão te deixando avançar. Mude sua atitude, assuma seus erros e ande de cabeça erguida para assumir o que decidiu em nível profissional. Seja positivo e verá que tudo traz boas perspectivas e que iniciará uma nova etapa de recuperação econômica. Por enquanto, você só pensa na sua estabilidade e sente que não está pronto para um novo relacionamento. Se sim, não se preocupe, chegará o momento certo para isso, mas não feche as portas do seu coração.

