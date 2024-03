As revelações do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião neste 11 de março.

Leão

O Cinco de Copas

É uma semana de reflexão porque você deve pensar muito nos passos que vai dar para consolidar um empreendimento, um projeto que você tem em mente. Não desanime se algo não der certo, pelo contrário, persevere que aos poucos você vai conseguir o que deseja. Seja grato porque você aprende com experiências boas e ruins. Coisas melhores virão para você nos próximos dias. Se você quer encontrar o amor, é hora de entender que tudo começa com uma mudança de atitude e se você fizer isso, aquela pessoa que você tanto deseja virá até você. As oportunidades estão aí, basta aproveitá-las.

Virgem

O homem enforcado

Você não pode se dar ao luxo de perder oportunidades esta semana. Defenda com todas as forças seu trabalho e suas estratégias para os novos projetos que surgirão daqui para frente. Se você resolver os conflitos rapidamente e focar nos seus objetivos, os frutos do que está por vir serão maravilhosos. Caso contrário, as coisas vão estagnar. A carta avisa que você não está bem emocionalmente e que isso o impede de atuar em outros aspectos da vida. Sacuda o mal, encha-se de uma energia maravilhosa e volte com o pé direito para ansiar pelo que a vida lhe reserva.

Libra

O Ás de Ouros

Seguir novos caminhos lhe dará melhores perspectivas profissionais e por isso você deve avaliar muito bem as propostas que lhe foram feitas. O dinheiro flui e com ele você deve estar atento para economizar e planejar o futuro. Sua profissão vai lhe dar uma satisfação que você nunca imaginou, mas para isso é preciso se esforçar e não ter medo de enfrentar novos desafios. Esta carta também lhe diz que o seu tempo de solidão acabou, que entra na sua vida uma pessoa que vai fazer o seu coração bater e com quem você poderá se consolidar.

Escorpião

O Nove de Ouros

Um choque importante chega à sua vida para que você mude de atitude e seja mais positivo em cada desafio que enfrenta. É hora de refletir e tomar decisões baseadas em se livrar das preocupações e embarcar em novos negócios que lhe tragam muito dinheiro. Siga sua intuição. A carta avisa que há aspectos da sua vida que você deve mudar para poder ver claramente o caminho que deve seguir. Seu parceiro quer que você dedique tempo a ele e é hora de planejar essa viagem.

Com informações do site Nueva Mujer