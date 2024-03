Adeus cabelos longos? O corte Soft Bob é a opção para um novo estilo curto sofisticado

O cabelo curto é uma tendência que nunca sai de moda. Seja procurando por uma mudança radical ou apenas querendo dar uma renovada no visual, um corte de cabelo curto pode ser a solução perfeita para adicionar um toque de estilo e sofisticação à sua aparência.

A mudança de estações é a desculpa perfeita para renovar seu estilo, e uma excelente maneira de fazer isso é optar por um corte Soft Bob, que não só é prático e fácil de cuidar, mas também é perfeito para mantê-la elegante. Claro, é um estilo que fica bem em qualquer estação.

Cortes Um soft bob é perfeito para dar uma mudança sofisticada ao seu cabelo (Pinterest)

Como é o corte Soft Bob?

De acordo com os estilistas, um dos cortes de cabelo bob mais solicitados nesta temporada é o Soft Bob. Caracterizado por linhas limpas e uma forma quadrada definida, este corte tem sido adotado por amantes da moda nas redes sociais, bem como por celebridades.

O melhor deste corte é a sua versatilidade, pois pode ser usado liso, ondulado ou encaracolado, além de não precisar de muito penteado, pois o objetivo é que ele tenha um aspecto natural e desarrumado. Ao contrário de outros cortes bob, este tem as extremidades mais suaves e também pode ter franjas leves para dar uma sensação de leveza.

Os cortes de cabelo curto são os mais sofisticados porque ajudam a realçar os seus traços faciais de forma que os seus olhos, maçãs do rosto e lábios se tornam o centro das atenções, dando-lhe um aspecto fresco e jovem. Trata-se de um estilo curto fácil de pentear e manter, o que lhe permite passar menos tempo em frente ao espelho.

No que diz respeito aos produtos que podem ajudá-lo a alcançar esse movimento e textura desejados, você precisa de um mousse volumizador em forma de spray, ideal para adicionar um volume extra.

Outras formas de usar um corte Soft Bob

Ondulado. Para manter o estilo perfeito, este corte funciona bem com ondas ultra soltas que proporcionam movimento e definição extra ao redor das bochechas sem parecer que foram moldadas demais.

Corte na altura da mandíbula. Cortar o seu bob na altura da mandíbula ajudará a destacar a forma suave e definida deste corte, tornando-o mais interessante.

Cabelo liso perfeito. Esta é uma maneira de estilizar seu bob que é perfeita tanto para uma saída casual após o trabalho quanto para um evento de gala, e seu charme atemporal nunca passa despercebido. Para conseguir este estilo, aplique um soro antifrizz no cabelo úmido antes de secá-lo e penteie-o para baixo de forma constante durante o processo de secagem. Em seguida, divida o cabelo em seções e use uma prancha juntamente com um spray para obter um acabamento de cabelo liso e brilhante.