A influência da única chuva de meteoros de março nos destinos de todos os signos do horóscopo chinês

Rato

Nascidos nos anos de 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Esta semana surge um novo projeto no seu trabalho que vai te entusiasmar muito porque será sobre algo pelo qual você é apaixonado, então você não verá isso como um fardo ou responsabilidade, mas como uma forma divertida de ganhar dinheiro.

Boi

Nascidos nos anos de 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Você receberá ajuda financeira para resolver um assunto de última hora. O universo também lhe dará a possibilidade de pagar esse crédito muito rapidamente e assim você não terá que se preocupar por muito tempo em sair dele.

Tigre

Nascidos nos anos de 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Seu parceiro te conhece muito bem e por isso você ficará agradavelmente surpreso. Ele pode lhe dar algo que você goste ou convidá-lo para um lugar especial para vocês dois, o que os conectará ainda mais e também permitirá que vocês conversem com calma sobre assuntos importantes.

Coelho

Nascidos nos anos de 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Você encontrará uma maneira de ganhar dinheiro extra sem sair de casa, aproveitando ao máximo o tempo que tem para sua família. Não conte aos outros o que você está fazendo para que seus planos não desmoronem. Se perguntarem como você está, não dê detalhes.

Dragão

Nascidos nos anos de 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

A situação no trabalho não vai correr muito bem, você vai se sentir muito desmotivado porque os problemas são muitos, você também acha que não te levam em conta, mesmo tendo boas ideias e disposição, enquanto outros só avançam bajulando seus superiores .

Cobra

Nascidos nos anos de 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Agora mais do que nunca você se sentirá apaixonada, cheia de vitalidade e com vontade de viver experiências intensas com aquele garoto que te atrai. Você será muito mais ousado, a ponto de não se conhecer, mas tudo correrá pelo melhor.

Cavalo

Nascidos nos anos de 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Um homem muito próximo de você, com quem mantém um relacionamento próximo há anos, vai confessar que sente por você algo muito lindo que vai além de uma bela amizade. Não se assuste nem se afaste, mas deixe claro para ele o que você quer com ele. Você pode se dar uma chance ou manter a amizade.

Cabra

Nascidos nos anos de 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Haverá um gasto inesperado que colocará em xeque não só suas finanças, mas também seu bem-estar, pois é possível que sua saúde seja afetada e você demore alguns dias para se recuperar. Mas as pessoas que amam você vão te ajudar a pagar as contas e cuidar de você.

Macaco

Nascidos nos anos de 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Você ficará um pouco estressado por causa da pressão que sente em relação às finanças domésticas. São muitas despesas, poucas receitas e alguns compromissos a cumprir. O dinheiro vai acabar logo e você terá que ver muito bem como gastá-lo até a quinzena ou final do mês.

Galo

Nascidos nos anos de 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Os dias serão cruciais para você e seu parceiro, pois abordarão temas muito importantes para o relacionamento. Isso pode significar um antes e um depois, então você deve se concentrar em deixar todos os pontos claros para que isso não se torne um ponto de ruptura.

Cachorro

Nascidos nos anos de 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Será uma semana muito equilibrada, sem novidades. Aproveite essa calma que você não sentia há muito tempo. Aproveite e leia um livro, durma um pouco, tome uma taça de vinho ou reserve um tempo para conversar com seu amigo para colocar a conversa em dia.

Porco

Nascidos nos anos de 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Numa calça ou roupa você receberá um dinheiro esquecido que chegará no momento exato que você mais precisa, para que você não precise alterar seu orçamento. Quando tudo voltar ao normal, procure economizar aos poucos e sacrificando alguma coisa, como um pequeno vício que você tem.

