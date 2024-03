7 sinais que indicam que seu parceiro acabou de beijar outra mulher Quando se perde a confiança no parceiro, o melhor é conversarem sobre isso (Foto: Unsplash)

Nas relações de casal, três elementos devem estar presentes para que perdurem: a lealdade, a confiança e o respeito. Quando um homem quebra alguma dessas premissas, o amor se despedaça.

Se o seu parceiro está saindo com outra mulher às escondidas, você se tortura emocionalmente e a desconfiança começa a fazer estragos na sua vida.

Se a tua intuição te diz que isso pode estar acontecendo, mas não estás totalmente certa, existem sinais que te podem indicar o que está a acontecer e ajudar a tomar uma decisão.

Aqui explicamos os sinais aos quais você deve estar atento para determinar se seu parceiro está com outra mulher:

Nervosismo

Se ele estiver mais nervoso do que o habitual, gaguejando ao falar contigo ou evitando o contato visual, pode ser um sinal de que algo o está perturbando. Pergunte como ele se sente e se houve alguma mudança em seu comportamento habitual.

Distanciamento

Se ele evita ou cancela planos ou se mostra menos afetuoso, pode ser um sinal de que ele se sente culpado ou desconfortável ao seu lado. Tente falar com ele sobre o que está acontecendo e observe a reação dele.

Preocupação com a aparência

Se começar a cuidar mais da sua aparência física, usar roupas novas ou pentear-se de forma diferente, pode estar a tentar impressionar alguém. Repara se houve mudanças na sua higiene ou se menciona outras mulheres com frequência.

Atividade incomum no celular

Se recentemente ele está usando senhas em seu telefone, apagando mensagens ou chamadas do seu histórico ou passando mais tempo no celular e compartilhando pouco com você, pode estar escondendo algo.

Mentiras e desculpas

Se começar a te dar explicações inconsistentes sobre seu paradeiro, suas atividades ou seus relacionamentos com outras pessoas, ele pode estar mentindo para você. Preste atenção em suas contradições e em sua linguagem corporal.

Intuição feminina

Não subestime sua intuição. Se você sentir que algo não está certo, fale com seu parceiro sobre suas preocupações e observe sua reação, pois é lá que você pode encontrar respostas.

Confirmações

Se houver provas físicas: batom na camisa, cabelo na roupa ou mensagens comprometedoras no telefone dele, é um sinal claro de que ele te traiu, então é hora de confrontá-lo e procurar a verdade.