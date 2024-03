5 cortes de cabelo curto para cabelo grosso: você reduzirá o volume e ganhará frescor

Se estiver procurando novas maneiras de personalizar o seu cabelo, falaremos sobre os cortes de cabelo curto para cabelos grossos, que ajudam a reduzir o excesso de volume sem deixar de parecer bonita e moderna.

Agora que os dias de primavera-verão estão se aproximando, é fundamental ter alternativas de penteados que resistam ao calor e sejam fáceis de pentear ao longo da semana.

Bob ondulado assimétrico

O corte de cabelo bob assimétrico é ótimo para controlar o excesso de cabelo, mas também para estilizar o rosto, especialmente se você tem um rosto redondo. Ele destaca as características de uma maneira mais favorável e também é bastante original com sua queda irreverente.

Corte médio ondulado

O típico long bob ou corte médio é muito favorecedor para usar no dia a dia e estilizar de mil maneiras. Os especialistas recomendam aproveitar o cabelo ondulado integrando algumas camadas com mechas curtas na frente do rosto para criar um quadro natural que te destaque.

Cabelo comprido e desgrenhado com franja cortina

É uma maneira mais controlável de usar um estilo shaggy, ideal se você não está pronta para um corte muito curto. É fundamental fazê-lo em camadas texturizadas e com uma franja cortina para enquadrar o rosto.

Bob em estilo shag desfiado

“O razor shag é muito texturizado e acentuado nas pontas. Você pode usá-lo em um bob curto para dar uma estrutura moderna e jovial, junto com uma franja cortina para cobrir a testa,” recomendam da revista, Harper’s Bazaar, garantindo que será um sucesso.

Pixie longo

Por último, temos a versão mais estilizada e versátil do pixie, mais alongado, que você pode pentear da maneira que desejar, pois sempre parecerá elegante.