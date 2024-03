3 perfumes para atrair o sucesso: são sofisticados e ideais para uma saída noturna

Os perfumes não só podem nos ajudar a projetar uma imagem específica e chamar a atenção onde quer que vamos, mas também são complementos para atrair o sucesso para nossas vidas.

No entanto, nem todos os aromas podem nos dar esse poder, mas aqueles intensos e ideais para saídas noturnas que nos fazem cheirar incrível e sentir que podemos alcançar tudo o que sonhamos.

Os perfumes que ajudam a atrair o sucesso para a sua vida

Queres saber quais são? Continue lendo para conhecer três perfumes noturnos com os quais podes expressar todo o teu poder, sofisticação e sensualidade, de acordo com a revista Glamour.

Seja em um evento, um jantar romântico, um casamento ou uma festa, essas fragrâncias realçam seu brilho inato, permitem que você projete sucesso, se destaque em qualquer lugar e conquiste tudo o que deseja.

Coco Mademoiselle da Chanel

Uma das fragrâncias para atrair o sucesso é este eau de parfum da Chanel. De acordo com a casa de moda francesa em sua página, trata-se de um “perfume amadeirado, uma fragrância viva e voluptuosa”.

"No início, as notas de laranja, vivas e frescas, despertam os sentidos. O coração claro e sensual revela acordes transparentes de jasmim e rosa", descreve a maison em seu site.

"A estela desdobra os acentos refinados de patchouli e vetiver que realçam a silhueta elegante da composição", acrescenta sobre esta fragrância que encapsula a "essência de uma mulher livre e audaciosa".

Coco Mademoiselle da Chanel | Chanel (Cortesía de Chanel)

Decadence de Marc Jacobs

Outra fragrância espetacular para conquistar a cena noturna é esta de Marc Jacobs. De acordo com o site Fragantica, esta é uma fragrância da família olfativa âmbar floral lançada em 2015.

As notas de saída são ameixa, açafrão e íris; as do coração são raiz de lírio, jasmim sambac (sampaguita) e rosa da Bulgária; enquanto as de fundo são vetiver, papiro do Egito e âmbar líquido.