Unhas meia-lua serão tendência: 5 designs mais bonitos

Entre os designs de unhas que nunca saem de moda, não só estão as clássicas francesinhas, que são as favoritas para casamentos e saídas casuais, mas este não é o único que tem causado sensação nos salões de beleza. Existe outro estilo que, sem dúvida, é um dos mais bonitos e utilizados, independentemente da estação do ano.

As unhas que estamos prestes a mostrar a você certamente não parecerão novas e é possível que você já tenha visto antes, ou são conhecidas como ‘velhas conhecidas’, no entanto, nunca é demais falar sobre um dos designs atemporais mais solicitados nos salões e que também é uma opção elegantemente artística.

Unhas Meia Lua Freepik (Freepik)

Se o que você está procurando é algo menos chamativo ou um design que se adapte a qualquer tipo de ambiente e evento, as unhas 'meia lua' serão a sua opção favorita e sem dúvida se tornará o seu design preferido.

O que são as unhas meia lua?

É uma das criações de nail art mais populares e solicitadas nos salões de beleza, que perdura há várias décadas, desde que começou a ser usada nos anos 40.

Trata-se de um design que pinta a lúnula (a parte branca que se forma na base da unha), os estilos são tão variados que com certeza você encontrará um ideal para o seu gosto e necessidades.

5 designs de unhas 'meia lua' mais bonitos

A técnica de unhas meia-lua viveu seu auge na primeira metade do século XX, sendo a favorita das estrelas de cinema que se tornaram as maiores referências desse design, aumentando sua popularidade nos salões de beleza.

Ideais para a primavera-verão

Este design natural é perfeito para algo sutil com uma figura feita à mão em forma de sol e unhas nude ideais para algo minimalista, bonito e discreto.

Unhas meia lua 'bicolor'

Estas unhas estilo old money têm tudo, o que você acha deste design em cor nude com meia lua pintada com um triângulo e um toque dourado para terminar com uma das opções mais glamorosas da técnica 'meia lua'.

O vermelho e o rosa são os melhores amigos

O rosa continua sendo o protagonista em 2024. Aqui podemos ver um estilo de unhas meia lua que complementa o tom barbie com vermelho. A combinação mais poderosa da primavera-verão.

Unhas meia-lua 'invertidas'

Unhas meia lua invertidas também são uma opção, aqui temos um design sutil de nude com a meia lua pintada com um leve toque de dourado.

Brinque com as formas

Trata-se de manter a essência das unhas meia lua, mas sem perder a criatividade, este design é definitivamente bonito, elegante e glamuroso combinando branco e preto.