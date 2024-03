Quer um animal de estimação? Confira estas dicas financeiras para dar amor a seu pet

Ter um animal de estimação é uma fonte de alegria e companhia para centenas de pessoas, que assumem a responsabilidade de cuidar e dar carinho a um ser vivo, geralmente personificado em um cachorro ou gato.

Esse compromisso também envolve cobrir uma série de despesas e ajustes no seu orçamento, que permitam oferecer alimentação, acessórios, brinquedos, visitas ao veterinário, treinamento e serviços de estética para o seu 'cãozinho' ou 'gatinho'.

O diretor de Educação Financeira do Citibanamex, Juan Luis Ordaz, explicou que, apesar desses gastos, seu animal de estimação não precisa ser um fardo para sua economia pessoal ou familiar.

"Se você elaborar um plano financeiro, a experiência de ter um animal de estimação será muito mais agradável e gratificante, e assim você poderá oferecer toda a atenção e amor que seu cão ou gato merece."

Ter um animal de estimação não precisa ser um problema para nossas finanças, especialmente se essa decisão foi planejada e refletida antecipadamente. "Lembre-se de que os animais de estimação se tornam membros da família e merecem amor, atenção e respeito." — Juan Luis Ordaz, especialista de Citibanamex

Dicas financeiras para ter um animal de estimação

Para cuidar do seu animal de estimação como deve ser e descuidar do seu dinheiro, o executivo da Citibanamex recomenda:

Você está prestes de comprar ou adotar um animal de estimação?

Priorize a adoção. Dessa forma, não só evitará um custo inicial, mas também dará um lar a um ‘gatinho’ ou ‘cachorrinho’ que precisa. Muitos abrigos e associações em prol do cuidado dos animais poderão orientá-lo a encontrar seu animal de estimação ideal. Além disso, oferecem serviços de vacinação, esterilização e desparasitação a preços acessíveis.

A alimentação é uma das despesas mais importantes

Uma forma de economizar é comprando alimentos em grande quantidade. Provavelmente você sentirá o gasto nas primeiras vezes, mas se fizer as contas, o desembolso a médio ou longo prazo será muito menor. Compare a qualidade e o preço; monitore ofertas em supermercados e/ou clubes de preço. Considere também os recipientes necessários para este propósito.

Treinar seu animal de estimação pode parecer desnecessário

No entanto, um animal de estimação treinado irá poupar-lhe muitas despesas inesperadas como danos na sua casa, brigas com outros animais de estimação, fugas de casa, ataques a pessoas ou qualquer outro acidente.

Se pagar por um treinamento especializado está fora do seu orçamento, você pode fazer uso dos recursos disponíveis na internet, como vídeos, blogs, artigos ou tutoriais.

Além disso, programa passeios, caminhadas e visitas ao parque; esse tipo de atividades ajudará a mantê-lo feliz e contribuirá para o cuidado de sua saúde.

Escovar seu animal de estimação não apenas cuidará da sua higiene

Dar banho no seu cachorro ou gato é uma atividade que promoverá o vínculo afetivo entre vocês. Use produtos especialmente feitos para eles e que não sejam agressivos com a pele. Manter seu animal de estimação em bom estado físico evitará visitas adicionais ao médico veterinário.

Avalie a compra de um seguro

Se quiser minimizar ao máximo os riscos envolvidos em ter um animal de estimação, contrate um seguro. Este tipo de instrumento oferece cobertura para vacinas e consultas veterinárias, além de certos danos que seu amigo peludo possa causar; algumas apólices também incluem serviços de estética.

Evite gastos desnecessários

Com certeza, o seu 'gatinho' ou 'cãozinho' parece adorável com a sua fantasia de duende, vampiro ou super-herói. No entanto, antes de fazer esse tipo de gastos, reflita se são realmente necessários ou representam um dispêndio desnecessário. Priorize a compra de itens essenciais para eles.

Planeje e organize suas finanças

Assim como qualquer outro aspecto das finanças pessoais, cuidar do seu animal de estimação requer um planejamento; portanto, ter um orçamento é fundamental. Neste exercício, atribua um valor mensal para cada necessidade e procure respeitá-lo ao longo dos meses.

Provavelmente levará um tempo para encontrar o valor ideal, no entanto, suas finanças agradecerão esse exercício. Revise este orçamento periodicamente e faça ajustes, se necessário.