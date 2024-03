O que é a tendência do corte de cabelo bob barroco?

Corte bob barroco Este estilo continua a crescer em popularidade (Oh my style!/Pinterest)

Entre tantas opções de penteados que existem, o corte de cabelo bob barroco é a tendência que continuará a crescer em 2024 e já está sendo seguido por celebridades como Penélope Cruz.

São precisamente elas que o tornaram popular, aproveitando também a sua semelhança com a versão mais clássica deste estilo, mas adicionando inovações que removem anos e refrescam.

Como é o corte bob barroco?

Bem, a Vogue afirma que o corte bob barroco é um estilo reto francês, ou até mesmo um “pequeno corte reto”, que é usado estruturado e pode-se adicionar detalhes mais femininos, como franja ou luzes que iluminem o rosto.

Você pode pentear com ondas volumosas ou ‘esculpidas’, assim como também mantê-lo liso, mas com textura, fazendo você parecer impecável e arrumada ao longo das horas.

“Fica logo acima do ombro e apresenta camadas mais longas e soltas, o que permite uma maior versatilidade no penteado”, citando Zendaya como exemplo, uma das celebridades que o popularizou em mulheres de todos os tipos de rosto ou idade por ser tão atemporal.

Na verdade, os especialistas afirmam que isso deriva da corrente do 'old money' que tomou conta das tendências e que procura uma aparência polida e luxuosa, "em contraste com o foco do ano passado em tudo o que era desleixado, discreto e sem esforço", afirmam os especialistas do mesmo meio.

O corte de cabelo bob barroco tem volume e sensualidade sem precisar ser alongado, pois se estende até o queixo, no máximo.

As pontas podem ser levemente viradas para dentro para aumentar o efeito feminino que tanto gostamos, mas tenha em mente que é um visual que requer manutenção constante quando o cabelo começa a crescer e queremos mantê-lo na mesma dimensão.