Ensine ao seu parceiro como levá-la ao céu: as 10 técnicas para aumentar o prazer em uma mulher

Quando se trata de estimulá-lo manualmente, Silvia Sanz recomenda fazê-lo com delicadeza.

"O clitóris é tão ou mais sensível do que a glande de um homem. Algumas mulheres não toleram a estimulação direta a menos que estejam muito excitadas. No começo, trabalhe nas áreas ao redor do clitóris e, progressivamente, à medida que ela se excita mais, você poderá estimulá-lo diretamente", explica.

Os jogos preliminares

Segundo a especialista, é importante reservar um tempo antes da penetração para estimular as diferentes zonas erógenas da mulher. "Isso permite que a mulher se excite e lubrifique bem, preparando-a para a penetração", acrescenta.

Usar a imaginação e tornar o ato em algo único

O ato deve se tornar uma atividade ou situação diferente e especial, pois isso influencia muito na qualidade das relações sexuais para uma mulher. Inclua óleos, velas aromáticas, frutas, gelo, penas, fantasias, jacuzzis, banhos de espuma, massagens, brinquedos sexuais, espelhos... para complementar suas relações sexuais.

Estimular zonas erógenas

Os genitais e os seios não são as únicas zonas erógenas de uma mulher. Será útil experimentar as orelhas, o pescoço, os braços, as mãos, as costas, a virilha, as coxas e até mesmo os pés, os lábios, o rosto, o abdômen... Embora existam zonas que geralmente são mais erógenas, cada mulher tem seu próprio código que é preciso descobrir.

O sexo oral

Não a todas as mulheres gostam de sexo oral. Por isso, é melhor perguntar se a parceira não tem certeza se pode ser uma situação desconfortável para ela. O clitóris é muito sensível e as recomendações sobre a delicadeza dadas na estimulação manual são igualmente válidas no caso do sexo oral.

A sexóloga destaca: “Durante o sexo oral, não vá diretamente para o clitóris, primeiro beije as áreas circundantes e gradualmente vá em direção a ele.”

A penetração

A penetração sempre deve ocorrer no momento certo. Muitos homens acreditam que o sucesso do ato sexual está na penetração forte e rápida (achando que quanto mais forte, mais rápido ela chegará ao orgasmo). Mas isso é falso.

De acordo com Sanz, o mais eficaz é experimentar com diferentes ritmos e profundidades, alternando movimentos circulares, movimentos de cima para baixo e penetrações longas e profundas com outras mais rápidas. Todas essas variações produzem diferentes sensações em uma mulher.

Uma dica: as mulheres gostam muito de posições que facilitam o contato visual.

As melhores posições sexuais

As posições em que a mulher fica por cima facilitam a estimulação do clitóris, permitindo assim alcançar o orgasmo com mais facilidade. Se o seu parceiro tiver dificuldade em atingir o orgasmo, você pode incentivá-lo a se posicionar sobre você e assumir o controle da penetração.

E depois do sexo?

Para muitos homens, a relação sexual termina com a ejaculação após o coito. No entanto, as mulheres gostam de receber carinho e atenção após fazerem amor. A relação sexual não termina com a ejaculação.

Tags