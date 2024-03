Corte pixie longo: 10 cortes de cabelo em tendência para 2024 que rejuvenescem mulheres de 50 anos Un corte pixie também cai muito bem para as mulheres com rosto redondo (Foto: Pinterest)

Entre os cortes de cabelo mais populares deste ano, destaca-se o pixie, um corte de cabelo curto para mulheres com um ar mais masculino, mas que não renuncia à feminilidade e versatilidade.

Uma das versões mais populares do corte pixie é o pixie longo, que deixa mais comprimento na parte superior e nas laterais, criando um efeito mais suave e feminino, ideal para mulheres que querem experimentar o cabelo curto sem abrir mão das opções de penteado.

O corte pixie longo é uma versão mais suave e feminina do pixie clássico, que deixa mais comprimento na parte superior e nas laterais. Favorece especialmente as mulheres com rosto ovalado ou redondo, pois alonga e estiliza as feições. Também é uma boa opção para mulheres com cabelo fino ou liso, pois proporciona mais volume e textura.

Corte de cabelo pixie longo para rosto redondo com franja desfiada

Este tipo de corte é uma versão do pixie bob, também conhecido como bixie. Opte por uma franja desfiada para enquadrar o rosto, mas certifique-se de que fique meio aberta e seja leve para realçar seus traços e alongar o rosto.

Corte de cabelo pixie longo para rosto redondo: shixie

Esta versão é uma fusão entre o corte pixie e o shaggy, conhecido como shixie, ideal para aquelas que procuram um corte pixie longo descontraído e jovem. Conseguirá movimento e textura, além de ser muito fácil de manter.

Corte de cabelo pixie longo para rosto redondo com franja desfiada

O pixie com franja desfiada ou no estilo baby bangs é uma versão ousada e descontraída que dá um aspecto fresco e rejuvenescido à sua imagem.

Corte de cabelo pixie longo para rosto redondo reto

Este tipo de pixie longo brinca com um acabamento reto e sóbrio, mas que dá um caráter maduro e sério ao visual. Você pode incorporar uma franja lateral desfiada para dar mais movimento ao penteado e estilizar o seu rosto.

Corte de cabelo pixie longo para rosto redondo com franja longa

O penteado pixie em versão bob com franja longa ficará ótimo em você, pois ajuda a suavizar as características que geralmente são marcantes nesse tipo de rosto.

Corte de cabelo pixie longo para rosto redondo com franja assimétrica

Esta versão do corte pixie com franja lateral ou assimétrica lhe dará uma imagem ousada e moderna. Se você tem a testa estreita, tente não cobri-la completamente com a franja para dar um aspecto mais fino ao seu rosto.

Corte de cabelo pixie longo para rosto redondo com topete

Outra das variantes que permite um corte de cabelo curto como este é que permite brincar com diferentes comprimentos para criar topetes que dão volume e personalidade ao penteado. Este design combina um curto muito marcado atrás do tipo undercut nas laterais, com um comprimento notável e texturizado sobre a cabeça.

Corte de cabelo pixie longo para rosto redondo cacheado com topete

Os cachos ficam ótimos com o corte pixie, e essa outra versão, que também inclui um topete com laterais raspadas, é uma opção ideal para realçar as características sem perder o cacho natural, mas reduzindo o volume, para estilizar e dar personalidade ao rosto.

Corte de cabelo pixie longo para rosto redondo com volume e deslocado

Se tiver cabelo liso, pode brincar com as proporções e simetria do seu rosto com um corte pixie longo com franja levemente desfiada para dar volume. Penteie-o para o lado para dar estrutura e personalidade ao seu rosto.

Corte de cabelo pixie longo em camadas para rosto redondo

Este tipo de pixie é uma versão que combina o pixie e o shaggy com camadas para dar um toque fresco, descontraído e jovem ao visual. Caracteriza-se por uma franja que evolui para longas costeletas e o comprimento sobre a nuca sem tocar o pescoço.