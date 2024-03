Conselho especial para cada signo iniciar a semana de 10 a 16 de março de 2024

Mais uma semana está começando e é preciso finalizar esta fase da melhor forma. Confira os conselhos:

Áries

A vida é cheia de obstáculos, cabe a você superá-los. Procure em seu coração e em sua mente o impulso que o ajuda a resolver e seguir em frente com sucesso.

Touro

Livre-se da desconfiança e dos ressentimentos que o passado deixou em você. Você é um ser maravilhoso e merece reconstruir sua vida. Vá em frente com generosidade para que seus desafios o levem à prosperidade.

Gêmeos

Não deixe o medo invadir você para enfrentar desafios que serão importantes para avançar profissionalmente. Comece este mês confiando em si mesmo e caminhando em direção ao sucesso.

Câncer

Purifique seu coração e encha-o de amor para receber as bênçãos que surgirem em seu caminho. Você constrói felicidade com boas ações e energia positiva.

Leão

Você precisa mudar urgentemente de vida para se livrar do passado e se preparar para um futuro de amor e humildade. A felicidade é o seu norte e você a alcançará com sucesso.

Virgem

Você tem um plano para sua vida para atingir seus objetivos e às vezes o medo e o desespero chegam até você e fazem você perder o controle. Não permita isso porque você tem sorte e sua inteligência.

Libra

Há alguns dias você está se sentindo angustiado e estressado por não saber lidar com os problemas e ter controle. Ouça a sua intuição e encha-se de energia positiva e o caminho muda.

Escorpião

Você tem que ouvir a sua intuição porque ela é o seu guia para resolver todas as situações que você enfrenta e assim alcançar o progresso na sua economia.

Sagitário

Você tem que ser flexível e tomar decisões que não afetem as pessoas ao seu redor. Sua força de vontade o ajudará a superar todos os obstáculos e alcançar os objetivos que tanto deseja.

Capricórnio

Sua paz de espírito é muito importante para curar o coração e não permitir que ressentimentos permaneçam ali causando feridas. Ao conseguir sair dessa situação, você verá como tudo flui e se sentirá em paz e harmonia.

Aquário

Esse impulso, essa energia que você acumulou de raiva e sentimentos de ressentimento, tire-o do seu coração e supere o passado para receber as bênçãos do presente.

Peixes

Aquele momento de angústia e medo que o deixou preso e você não conseguia encontrar o caminho já passou. Agora você está livre para seguir em frente e valorizar as bênçãos que o universo lhe dá.