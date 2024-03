As revelações deste domingo (10) para Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Libra

Procure não brigar com seu parceiro ou ficar com tanto ciúme, a base de todo relacionamento é a confiança. Você terá um golpe de sorte neste domingo com os números 09 e 13, sua cor da sorte é o verde. Cuidado nas ruas, é preciso ter mais cuidado com acidentes. Você decide mudar completamente sua casa e remodelá-la para que sua energia positiva fique mais forte. Não pense mais no que não é, por causa dos seus pensamentos positivos.

Escorpião

Uma corrente de energias positivas que entrará em sua vida, especialmente em em relação ao trabalho, tente fazer as mudanças necessárias, como pedir um aumento ou procurar um emprego melhor. Cuidado com os problemas jurídicos e tente resolver o passado. Não seja tão decidido no seu relacionamento, você tem que entender que nem todo mundo pensa como você.

Sagitário

Cuide do seu corpo com bastante água e uma alimentação balanceada. Lembre-se de que a saúde física é essencial para o bem-estar espiritual. Oportunidades de crescimento financeiro esperam por você. Em seu relacionamento, busque harmonia e equilíbrio. Deixe o amor fluir naturalmente, sem pressões ou exigências. Seus números da sorte são 01 e 29 e o laranja é a cor da abundância.

Capricórnio

Lembre-se de que sua força interior e seu caráter são fundamentais para alcançar o sucesso, mas às vezes você se limita por não acreditar no seu potencial. Este fim de semana é ideal para quebrar essas barreiras e agir. Deixe de lado as dúvidas e comece a construir o futuro que deseja. Você tem a oportunidade de fazer uma viagem emocionante na Páscoa, prepare-se para viver novas experiências e descobrir lugares mágicos.

Aquário

Não compartilhe seu sucesso com pessoas que não o apoiam. Os números 06 e 55 trarão sorte neste domingo. Use vermelho e preto para atrair energia positiva e paixão. Cuide da sua saúde mental, problemas de estresse e concentração podem afetar seu bem-estar. Uma visita ao médico irá ajudá-lo a encontrar o equilíbrio. Prepare-se para uma viagem emocionante nesta Páscoa. A unidade familiar será a protagonista desta aventura.

Peixes

Momento para agradecer pelas bênçãos recebidas e se abrir para novas possibilidades. No amor, aprenda com os erros do passado e valorize mais as pessoas que te amam e não guarde suas emoções para si. Um presente inesperado irá surpreender e encantar você. Aproveite com responsabilidade e lembre-se de compartilhar sua boa sorte com outras pessoas. São dias de muitas emoções, procure aproveitar tudo ao máximo.

Com informações do site Nueva Mujer