As revelações deste domingo (10) para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

Áries

Para Áries que é casado, haverá uma surpresa de gravidez à porta. Você é muito bom em ajudar os outros, mas às vezes seus amigos abusam de você. Tente diferenciar gentileza de abuso e coloque mais caráter em sua vida. Você terá sorte neste domingo com os números 08 e 13. Suas cores são verde e vermelho. Um amor se afasta da sua vida para que chegue um novo que lhe trará alegria.

Touro

Lembre-se que sua compatibilidade é com Virgem, Libra e Capricórnio. Momento para fazer melhorias em casa. Procure descansar neste domingo para renovar suas energias positivas. Você terá um golpe de sorte com os números 05 e 17. Suas cores são o vermelho e o amarelo. Tente beber bastante líquido neste fim de semana, especialmente água pura. Lembre-se de que a água limpa tudo o que é negativo do corpo.

Gêmeos

Você se divertirá muito, mas lembre-se de que álcool e direção não combinam. Você terá sorte com os números 11 e 23. Suas cores da sorte são laranja e amarelo. Combine-os com o seu dia de nascimento para personalizar a sua sorte. Um familiar irá procurá-lo para pedir conselhos amorosos. Domingo para sair e visitar familiares em outra cidade. Procure economizar nesses dias para não ter problemas financeiros depois.

Câncer

Você tem que tomar decisões e transmitir seus sentimentos apenas a uma pessoa. Lembre-se de que você não deve confiar tanto nas pessoas que acabou de conhecer para não se sentir traído mais tarde. Você receberá dinheiro extra. Seus números da sorte são 03 e 29. Suas cores da sorte são o vermelho e o laranja, use-as nas roupas para atrair boa sorte.

Leão

Lembre-se que seu signo é fogo e isso faz com que você tome a melhor decisão. Apenas dê tempo ao tempo. Você recebe a proposta para trabalhar nos finais de semana. Faça isso, seu signo sempre precisa de um dinheiro extra. Tenha cuidado com o álcool e procure não beber muito em festas ou reuniões com amigos. Seus números da sorte são 16 e 88. Suas cores da sorte são verde e vermelho.

Virgem

Lembre-se de que você está no seu momento de remover energias negativas de sua vida. Prepare suas malas para viajar na próxima semana. O amor sempre chega e neste final de semana chegará até você um amor que lhe dará muita felicidade. Seus números da sorte são 07 e 19. Suas cores da sorte são verde e branco. Faça um exame dentário, não se esqueça que sua saúde é mais importante que qualquer outra coisa.

