Moda e religião? Tendência do ‘Aesthetic Católico’ divide opiniões nas redes sociais

Em meio ao constante movimento de ideias e conceitos relacionados à moda, surge uma nova tendência que capturou a atenção da internet: o ‘Aesthetic Católico’. Essa tendência, inspirada em elementos da religião católica, desencadeou um intenso debate entre os usuários das redes sociais.

A origem do 'Aesthetic Católico' remonta a um artigo publicado em agosto de 2023 pelo 'The Washington Post', que explorava o estilo 'Catholic Mexican Girl', centrado na incorporação de elementos visuais da tradição católica no México, como terços, véus, altares cheios de velas e a arquitetura colonial que existe em nosso país.

Recentemente, a criadora de conteúdo Emily León (@plasticeme3) reacendeu a discussão ao compartilhar um vídeo oferecendo sugestões para integrar a estética católica nos looks do dia a dia, destacando as cores branco, vermelho e dourado, bem como peças como saias e vestidos longos e acessórios como coroas, véus e terços.

Apesar de antecipar possíveis críticas, Emily defendeu a tendência como uma forma de resgatar elementos estéticos da cultura mexicana e de expressar a hiperfeminilidade.

A publicação de Emily gerou polêmica nas redes sociais, enquanto alguns elogiam a reinterpretação nostálgica do catolicismo e a conexão com as raízes culturais, outros criticam a apropriação de uma religião como moda e expressam preocupação com a trivialização de símbolos religiosos.