Melhor que o bob? Kitty Cut o corte de cabelo em tendência que rejuvenesce e inova

O ano de 2024 está cada vez mais definido em termos de tendências, e embora não seja possível prever o futuro dos estilos que estarão em alta, há alguns que estão se destacando para se tornarem os favoritos do ano.

Os cortes de cabelo, embora sejam discretos, avançam com firmeza, e o clássico bob é deixado para trás, que predominou ao longo de 2023, dando lugar a estilos muito mais ousados e que retomam as tendências dos anos sessenta, com muito movimento e volume no cabelo.

O 'kitty cut' se tornará o corte preferido das mulheres Instagram (Instagram: @shay.sullivann)

Não é à toa que o corte borboleta ou butterfly cut se tornou a tendência mais solicitada desde o final de 2023 e início deste ano, com celebridades como Nadia Ferreira e Jennifer Lopez aderindo a ele, trazendo um ar moderno e rejuvenescido aos seus cabelos, que também se destacam pelo seu grande movimento.

Apesar de este corte ter se tornado um dos favoritos das mulheres, o corte kitty vem para tirar a coroa não apenas do “corte borboleta”, mas também do ‘corte lobo’ e até do ‘corte medusa’, que celebridades como Zendaya ajudaram a popularizar.

O que é o corte Kitty Cut?

Os estilos dos anos setenta estão se tornando um dos favoritos de 2024, desde as roupas até as unhas e cortes de cabelo. A moda hippie e boho predomina como a grande vencedora das próximas temporadas.

Embora a transição tenha sido lenta e progressiva, este estilo está se tornando cada vez mais presente nos guarda-roupas e salões de beleza. É por isso que o corte de ‘gatinho’ ou Kitty Cut será um dos favoritos de 2024.

Segundo o famoso site de moda Glamour, este corte é caracterizado por ter várias camadas sutis que ajudam a dar corpo e movimento ao cabelo. Tudo começa a partir da raiz, deixando apenas alguns centímetros livres para começar com a primeira camada e ir descendo aos poucos. Estas camadas devem subir enquadrando o rosto, então não devem ser cortadas em demasia nem muito separadas, isso ajudará a harmonizar suas feições. Este corte é feito acima do ombro.

A que rosto fica bem o corte Kitty Cut?

Similar ao corte bob e shag, o kitty cut se caracteriza por ser de baixa manutenção, além de favorecer qualquer tipo de cabelo, seja ele liso, ondulado ou cacheado, e tem a capacidade de domar até mesmo o cabelo mais grosso. Seu comprimento é menor que o do corte ‘Rachel’, mas maior que o do bob.

O melhor de tudo é que é muito fácil de pentear, tudo o que você terá que fazer é usar um secador e deixar que se acomode sozinho ou optar por algo natural, também pode pentear de lado, com ondas suaves, estilo hollywoodiano e até dar um toque sensual.