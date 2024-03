Estar em uma posição de segurança no relacionamento é algo indispensável. Apesar da impossibilidade de prever o futuro do compromisso amoroso, é importante se atentar ao presente e se entregar na medida necessária, sendo algo leve, fluido, intencional e apaixonado.

A falta de segurança pode ser manifestada por diversos sinais. Pisar em ovos para lidar com o parceiro e sentir-se na zona de perigo, de fato, já revela um relacionamento com falta de manutenção. Se existe o esforço por meio do medo, a conexão genuína já não se mostra mais presente entre o casal.

“Sentir-se seguro nos relacionamentos, principalmente nos relacionamentos íntimos, é essencial. Se você não se sente seguro e está sempre pisando em ovos, não apenas está sempre ansioso , mas também pode se voltar contra você - você periodicamente fica ressentido e explode - ou adota o papel de mártir e eventualmente se esgota”, explica o terapeuta Robert Taibbi, ao portal Psychology Today.

“Mais importante, você nunca consegue o que realmente precisa - nunca tem um lugar onde possa ser você mesmo, desista da ansiedade ou das máscaras que usa e se incline para um relacionamento em que se sinta cuidado, amado e aceito”, complementa.

Leia mais:

Você pode respirar! 5 sinais de que seu relacionamento está seguro e sem necessidade de se alarmar

É importante se atentar aos principais pontos de amparo em relação ao status atual de sua conexão com o parceiro. Os pequenos sinais do dia a dia já dão indícios de zona de perigo ou segurança.

Extraído da mesma fonte, confira os sinais indicadores de segurança em seu relacionamento amoroso.