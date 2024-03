Vídeo flagra momento em que carro enguiça em motel e motorista vira piada na rua

Um motociclista registrou um momento engraçado e constrangedor ao mesmo tempo que acabou viralizando nas redes sociais nesta semana.

Como detalhado pelo site Metropoles, um guincho precisou fechar a rua para resgatar um carro que enguiçou dentro de um motel.

Em meio a risadas, o motociclista mostra o carro sendo içado com o motorista dentro. O motorista está com a janela aberta e parece estar com o semblante tranquilo.

Os internautas brincaram com a situação. “A tranquilidade de quem acabou de sair da festa”, disse um.

“Meu maior medo”, comentou outra. “Pela reação dele, não estava com a esposa”, brincou outro.

Ainda de acordo com as informações, o registro já conta com mais de 1 milhão de vizualizações na página. Confira o vídeo:

Com informações do site Metropoles