Todos os detalhes da nova fragrância de Kylie Jenner, chamada Cosmic

Kylie Jenner, a empresária e estrela das redes sociais, continua expandindo seu império Kylie Cosmetics com um emocionante lançamento: sua primeira fragrância, Cosmic. Através de um vídeo breve, porém impactante, em suas plataformas sociais, Jenner apresentou essa nova adição à sua linha de produtos, prometendo uma experiência fresca e envolvente que cativará seus seguidores.

Kylie Jenner agora vai entrar no mundo das fragrâncias

Na publicação compartilhada em sua conta oficial do Instagram, Jenner incorpora a frescura e a beleza das flores, elementos essenciais que inspiraram a criação de Cosmic. A empresária revelou que essa fragrância estaria disponível no catálogo da Kylie Cosmetics a partir desta quinta, 7 de março. De acordo com as descrições fornecidas por Jenner, a fragrância oferece “um aroma doce e floral, perfeito para qualquer momento do dia ou da noite”.

A magia reside na sua combinação única de notas aromáticas. Desde o aroma requintado do jasmim até ao toque estimulante da laranja, passando pelo cativante extrato de âmbar e peónias, esta fragrância oferece uma experiência sensorial completa.

Os aromas florais entrelaçam-se harmoniosamente com os tons doces, criando uma fragrância que promete transportar os utilizadores para um universo de frescura e elegância.

No que diz respeito ao design, Jenner optou por uma estética minimalista, mas sofisticada para a embalagem do Cosmic. O frasco transparente, decorado com sutis tonalidades rosadas, reflete a feminilidade e modernidade distintivas da marca Kylie Cosmetics.

Sem rótulos ou estampas, a embalagem apresenta uma tampa circular que acrescenta um toque de elegância discreta à apresentação do produto.

A forma do recipiente é peculiar Divulgação (Agencias)

Cosmic não só representa um novo lançamento para Kylie Jenner, mas também simboliza a sua contínua evolução como empresária e criadora de tendências no mundo da beleza e da moda.

Com esta fragrância, Jenner convida os seus seguidores a mergulharem numa experiência sensorial única e envolvente, prometendo que se tornará um elemento essencial na sua rotina diária de cuidados pessoais.