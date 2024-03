Procurando por uma mudança de visual? Estas colorações de cabelo duram mais tempo

Mudar a cor do cabelo é bastante difícil para muitas mulheres devido ao custo envolvido, à mudança de imagem e aos cuidados necessários para manter o cabelo saudável e a cor intacta.

A coloração do cabelo sempre dependerá da tintura que você usar e da cor do seu cabelo, lembre-se de que ela penetra na cutícula de cada fio que se une à cor natural, quanto mais permanente for a formulação da tintura para o cabelo, mais durará a cor.

Existem três tipos de tinturas de cabelo: temporária, que pode durar cerca de lavagens, semipermanente é a melhor opção se você deseja intensificar ou suavizar a cor do seu cabelo natural. Pode durar pelo menos 24 lavagens e permanente, esta é para mudanças mais drásticas e é projetada para durar até que seu cabelo cresça e você o pinte novamente.

Estes são os corantes de cabelo que mais duram

Tenha em mente que a cor do seu cabelo será fundamental ao escolher o tom que deseja aplicar. De acordo com os especialistas da Hera Hair Beauty, a regra para uma durabilidade prolongada é que você pode mudar a cor do seu cabelo até três tons mais claro ou escuro do tom predominante.

Os tons vermelhos, embora sejam frequentemente apreciados, nem sempre são os mais indicados se deseja que a tintura tenha uma maior duração, uma vez que as moléculas dos tintos vermelhos são maiores e, portanto, não conseguem penetrar completamente na cutícula de cada fio de cabelo.

Estes são alguns dos tons que podem ser mais duradouros: no entanto, existem outras cores de tintura pelas quais deve apostar se quiser algo que dure bastante.

Loiro

Se o seu cabelo tem um tom claro, o loiro será indicado para você, garantindo durabilidade e evitando um contraste muito grande com as raízes. Se você procura um tom muito mais claro do que o seu, terá que passar por um processo de descoloração para que o tingimento loiro possa penetrar completamente e durar mais tempo. Mais tarde, você só precisará retocar as raízes.

Marrom

Esta cor é considerada a mais duradoura. Os tons de castanho, marrom, chocolate e derivados dessas cores podem durar mais tempo em comparação com o loiro e o mais importante é que não precisará passar por um processo de descoloração.

Tenha em mente que antes de fazer qualquer mudança no seu cabelo, você deve considerar alguns fatores para garantir que sua duração seja eficaz, como a cor e tipo de cabelo natural, os cuidados com o cabelo (especialmente se você precisar descolorir) e, por último, mas não menos importante, a marca e tipo de tintura. Procure sempre usar marcas profissionais e escolher o tipo de duração desejada, seja temporária, semi ou permanente.