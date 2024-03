Kevin Durant se prepara para lançar os novos Nike KD 17 ‘Sunrise’

Existem várias colaborações icônicas no mundo dos tênis. Especialmente quando se trata de tênis esportivos. Este é o caso de Kevin Durant, que está de volta às quadras com um novo modelo da Nike Basketball. É o lançamento do Nike KD 17 “Sunrise”, programado para o verão de 2024.

Como o selo do jogador do Phoenix Suns da NBA, este modelo se destacará por fundir elementos nostálgicos dos anos 90 com tendências mais atuais e, desta vez, também incluirá cores bastante vibrantes na silhueta.

Detalhes do Nike KD 17 'Sunrise'

A edição "Sunrise" do KD 17 apresentou sua paleta de cores University Gold, Black e Safety Orange, evocando as tonalidades de um amanhecer vibrante.

Além disso, este design inclui linhas verticais onduladas que lembram as veias termoplásticas dos Air Max Plus, adicionando profundidade e textura extra. Além disso, possuem uma entressola de Cushlon que nos lembra as Air Talaria.

Nike KD 17 "Sunrise"

Em relação às suas características técnicas, os Nike KD 17 "Sunrise" destacam-se por ter um desempenho tanto em quadra como nas ruas, com um amortecimento Zoom no antepé, um suporte de TPU para maior estabilidade e uma sola translúcida.

No entanto, este modelo de Durant estará disponível nas lojas de basquete da Nike, online e em nike.com, e espera-se que seja lançado no meio deste ano. O preço? Cerca de US$150 para tamanhos masculinos.